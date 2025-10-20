Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества с арабскими странами и привлечению прямых иностранных инвестиций, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках форума "Сделано в России" в столице прошел бизнес-диалог, посвященный укреплению торгово-экономических отношений Москвы со странами Персидского залива. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Государства Кувейт, Государства Катар, Султаната Оман, Королевства Бахрейн, министерства иностранных дел России, а также руководители промышленных предприятий и участники международного бизнес-сообщества.

"Арабские страны – наши стратегические партнеры как с точки зрения расширения торгово-экономического сотрудничества, так и в разрезе привлечения прямых иностранных инвестиций. Сегодня столица занимает первое место в общероссийском товарообороте с регионом. По сравнению с предыдущим годом, объем взаимной торговли города со странами залива увеличился на 50%, и примерно настолько же вырос экспорт московских предприятий на рынки региона", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что на сегодняшний день более 25% экспорта Москвы приходится на легкую промышленность, 12% – на приборостроение. Также город активно поставляет за рубеж лекарства и вакцины. Помимо этого, спросом в регионе пользуются продукты питания и напитки столичного производства – они занимают порядка 30% в структуре московского экспорта.

Как сообщил министр, город представляет собой перспективный и быстрорастущий рынок сбыта, опирающийся на агломерацию с населением более 30 миллионов человек. Москва привлекательна для зарубежных партнеров с точки зрения реализации долгосрочных проектов, в частности локализации высокотехнологичных производств на территории города или привлечения инвестиций в строительство объектов мирового уровня – гостиниц, парков развлечений и других мест притяжения жителей и гостей столицы.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил, что Россия и страны залива обладают впечатляющим потенциалом для взаимовыгодного партнерства.

Чрезвычайный и полномочный посол Омана в Российской Федерации господин Хамуд Салим Абдулла Аль-Тувайх поблагодарил правительство Москвы за возможность принять участие в бизнес-диалоге и внести вклад в совместные проекты.

Организатором бизнес-диалога выступил Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром". Он помогает столичным предприятиям находить покупателей и партнеров за рубежом. Например, компании обращаются в "Моспром" за подбором и рекомендацией рынков сбыта, содействием в преодолении торговых барьеров, а также за верификацией иностранных контрагентов.