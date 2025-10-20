Рейтинг@Mail.ru
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами - РИА Новости, 20.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:39 20.10.2025
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами - РИА Новости, 20.10.2025
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами
Москва уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества с арабскими странами и привлечению прямых иностранных инвестиций, сообщил министр правительства РИА Новости, 20.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Москва уделяет внимание развитию сотрудничества с арабскими странами

Москва уделяет внимание развитию торгового сотрудничества с арабскими странами

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества с арабскими странами и привлечению прямых иностранных инвестиций, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В рамках форума "Сделано в России" в столице прошел бизнес-диалог, посвященный укреплению торгово-экономических отношений Москвы со странами Персидского залива. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Государства Кувейт, Государства Катар, Султаната Оман, Королевства Бахрейн, министерства иностранных дел России, а также руководители промышленных предприятий и участники международного бизнес-сообщества.
16 октября, 11:20
Ликсутов: выпуск внутривенного питания появится в ОЭЗ "Технополис Москва"
16 октября, 11:20
"Арабские страны – наши стратегические партнеры как с точки зрения расширения торгово-экономического сотрудничества, так и в разрезе привлечения прямых иностранных инвестиций. Сегодня столица занимает первое место в общероссийском товарообороте с регионом. По сравнению с предыдущим годом, объем взаимной торговли города со странами залива увеличился на 50%, и примерно настолько же вырос экспорт московских предприятий на рынки региона", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечается, что на сегодняшний день более 25% экспорта Москвы приходится на легкую промышленность, 12% – на приборостроение. Также город активно поставляет за рубеж лекарства и вакцины. Помимо этого, спросом в регионе пользуются продукты питания и напитки столичного производства – они занимают порядка 30% в структуре московского экспорта.
Как сообщил министр, город представляет собой перспективный и быстрорастущий рынок сбыта, опирающийся на агломерацию с населением более 30 миллионов человек. Москва привлекательна для зарубежных партнеров с точки зрения реализации долгосрочных проектов, в частности локализации высокотехнологичных производств на территории города или привлечения инвестиций в строительство объектов мирового уровня – гостиниц, парков развлечений и других мест притяжения жителей и гостей столицы.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил, что Россия и страны залива обладают впечатляющим потенциалом для взаимовыгодного партнерства.
Чрезвычайный и полномочный посол Омана в Российской Федерации господин Хамуд Салим Абдулла Аль-Тувайх поблагодарил правительство Москвы за возможность принять участие в бизнес-диалоге и внести вклад в совместные проекты.
Организатором бизнес-диалога выступил Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром". Он помогает столичным предприятиям находить покупателей и партнеров за рубежом. Например, компании обращаются в "Моспром" за подбором и рекомендацией рынков сбыта, содействием в преодолении торговых барьеров, а также за верификацией иностранных контрагентов.
Кроме того, популярностью пользуется локальная байерская программа Made in Moscow, позволяющая компаниям принять участие в бизнес-миссиях за рубежом, а также крупнейших международных выставках. В ближайшем будущем "Моспром" организует участие столичных предприятий в бизнес-миссиях в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также интегрируется с собственным стендом в выставку "ИННОПРОМ" в Саудовской Аравии.
18 октября, 13:13
Ликсутов: Более 30 столичных компаний получили премии за лучший промдизайн
18 октября, 13:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТвой бизнес – новости
 
 
