Рейтинг@Mail.ru
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:06 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/sotrudnichestvo-2049423688.html
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии - РИА Новости, 20.10.2025
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили всестороннее сотрудничество – от производственной кооперации до киноиндустрии -... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:06:00+03:00
2025-10-20T17:06:00+03:00
республика мордовия
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
https://ria.ru/20251016/mordoviya-2048738715.html
https://ria.ru/20251020/mordoviya-2049394929.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, артем здунов
Республика Мордовия, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Артем Здунов
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии

Лукашенко и Здунов обсудили всестороннее сотрудничество на встрече в Минске

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили всестороннее сотрудничество – от производственной кооперации до киноиндустрии - на встрече в Минске, сообщает пресс-служба руководителя российского региона.
"Лукашенко отметил, что нынешняя встреча дает возможность наметить новые планы, рубежи двустороннего сотрудничества. По его словам, товарооборот Беларуси и Мордовии в 2024 году составил немногим более 130 миллионов долларов, и это далеко не предел с учетом промышленной базы обеих сторон", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
16 октября, 23:02
Особое внимание на встрече уделили развитию производственной кооперации. Лукашенко предложил максимально наращивать потенциал уже реализуемых совместных проектов в сфере вагоностроения, микроэлектроники, производства лифтов.
"Мордовия - один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства. Мы также гордимся своим научным потенциалом и стремимся максимально использовать наши разработки в производстве… Давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов, в совместной работе над программными продуктами, искусственным интеллектом. Будем делиться опытом", - приводятся в сообщении слова президента Белоруссии.
Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с Мордовией, Лукашенко предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства.
"Есть замысел снять многосерийный фильм про Ли Харви Освальда. В 1960-е годы этот американец приехал в Советский Союз и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина. Мы могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - подчеркнул Лукашенко. Создание фильма предлагает вести мордовская компания "СОЛАР".
Президент Белоруссии не исключил, что представители кинематографа с обеих сторон, возможно, предложат для создания фильмов и другие темы.
Глава Мордовии поблагодарил за радушный прием и отметил, что за два прошедших года проведена значительная работа по укреплению взаимодействия, выстроены надежные кооперационные связи. Действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое находит конкретное воплощение в реальных проектах.
"Республика Беларусь – ключевой торгово-экономический партнер Мордовии на протяжении многих лет. Начиная с 2021 года, мы фиксируем устойчивый рост внешнеторгового оборота. Мы видим, что по итогам прошлого года этот показатель, в сравнении с 2021 годом, вырос почти вдвое", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Сейчас Белоруссия занимает второе место в объеме экспортируемой из Мордовии продукции, составляя 15% от общего регионального экспорта, торгово-экономические отношения с белорусскими партнерами поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии. Пять из них имеют дилерские центры на территории Белоруссии. Налажены двусторонние производственно-кооперационные проекты, в том числе в рамках обеспечения научно-технологического суверенитета. В планах – проведение совместных НИОКРов с привлечением Национальной Академии наук Белоруссии, сотрудничество в разработке программного обеспечения и цифровой трансформации, развития видеоигровой индустрии.
Обсуждалось также развитие кооперации в сфере фармацевтики, участие промышленных предприятий Мордовии в реализации российско-белорусских проектов по наращиванию стратегического сотрудничества в сфере сельского хозяйства и сельхозтехники.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных научно-производственных, образовательных проектов и исследований, межвузовских соглашений, укреплению сотрудничества в социальной сфере, туризме, молодежной политике и сохранении исторической памяти, обмену опытом по вопросам демографии.
"Искренне надеюсь, что текущий визит послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Беларусь и Мордовией, а также развитию российско-белорусских отношений в целом", - сказал в завершение встречи глава Мордовии.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым
Вчера, 15:18
 
Республика МордовияБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала