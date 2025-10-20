Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили всестороннее сотрудничество – от производственной кооперации до киноиндустрии - на встрече в Минске, сообщает пресс-служба руководителя российского региона.

"Лукашенко отметил, что нынешняя встреча дает возможность наметить новые планы, рубежи двустороннего сотрудничества. По его словам, товарооборот Беларуси и Мордовии в 2024 году составил немногим более 130 миллионов долларов, и это далеко не предел с учетом промышленной базы обеих сторон", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили развитию производственной кооперации. Лукашенко предложил максимально наращивать потенциал уже реализуемых совместных проектов в сфере вагоностроения, микроэлектроники, производства лифтов.

"Мордовия - один из лидирующих регионов России по доле инновационной продукции в объеме промышленного производства. Мы также гордимся своим научным потенциалом и стремимся максимально использовать наши разработки в производстве… Давайте налаживать сотрудничество между профильными институтами в сфере информационных технологий, подготовки IT-специалистов, в совместной работе над программными продуктами, искусственным интеллектом. Будем делиться опытом", - приводятся в сообщении слова президента Белоруссии.

Говоря о развитии гуманитарного сотрудничества с Мордовией, Лукашенко предложил сделать акцент на совместной работе в сфере кинопроизводства.

"Есть замысел снять многосерийный фильм про Ли Харви Освальда. В 1960-е годы этот американец приехал в Советский Союз и прожил в Минске почти два с половиной года, работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина. Мы могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - подчеркнул Лукашенко. Создание фильма предлагает вести мордовская компания "СОЛАР".

Президент Белоруссии не исключил, что представители кинематографа с обеих сторон, возможно, предложат для создания фильмов и другие темы.

Глава Мордовии поблагодарил за радушный прием и отметил, что за два прошедших года проведена значительная работа по укреплению взаимодействия, выстроены надежные кооперационные связи. Действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое находит конкретное воплощение в реальных проектах.

"Республика Беларусь – ключевой торгово-экономический партнер Мордовии на протяжении многих лет. Начиная с 2021 года, мы фиксируем устойчивый рост внешнеторгового оборота. Мы видим, что по итогам прошлого года этот показатель, в сравнении с 2021 годом, вырос почти вдвое", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Сейчас Белоруссия занимает второе место в объеме экспортируемой из Мордовии продукции, составляя 15% от общего регионального экспорта, торгово-экономические отношения с белорусскими партнерами поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии. Пять из них имеют дилерские центры на территории Белоруссии. Налажены двусторонние производственно-кооперационные проекты, в том числе в рамках обеспечения научно-технологического суверенитета. В планах – проведение совместных НИОКРов с привлечением Национальной Академии наук Белоруссии, сотрудничество в разработке программного обеспечения и цифровой трансформации, развития видеоигровой индустрии.

Обсуждалось также развитие кооперации в сфере фармацевтики, участие промышленных предприятий Мордовии в реализации российско-белорусских проектов по наращиванию стратегического сотрудничества в сфере сельского хозяйства и сельхозтехники.

Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных научно-производственных, образовательных проектов и исследований, межвузовских соглашений, укреплению сотрудничества в социальной сфере, туризме, молодежной политике и сохранении исторической памяти, обмену опытом по вопросам демографии.