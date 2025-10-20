Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
специальная военная операция на украине
в мире
россия
радослав сикорский
украина
польша
россия
украина
польша
в мире, россия, радослав сикорский, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Радослав Сикорский, Украина, Польша
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России

Сикорский пообещал Киеву положительное решение по займу Украине за счет России

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Польша пообещала "счастливое решение" вопроса займа Украине за счет российских активов, цитирует главу МИДа Радослава Сикорского издание Guardian.

По его словам, Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства Москвы, либо свои собственные.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В конгрессе США обратились к Зеленскому
Вчера, 10:23
"Не спрашивайте меня, что я предпочту", — заявил Сикорский.

Он добавил, что соглашение о "репарационном займе" может быть достигнуто до конца года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение на Западе
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРадослав СикорскийУкраинаПольша
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
