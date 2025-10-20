Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Польша пообещала "счастливое решение" вопроса займа Украине за счет российских активов, цитирует главу МИДа Радослава Сикорского издание Guardian.
По его словам, Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства Москвы, либо свои собственные.
"Не спрашивайте меня, что я предпочту", — заявил Сикорский.
Он добавил, что соглашение о "репарационном займе" может быть достигнуто до конца года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.