04:50 20.10.2025 (обновлено: 05:41 20.10.2025)
На Шри-Ланке школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Двенадцать человек, в том числе девять детей, пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Западной провинции Шри-Ланки, сообщает местное издание... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия, шри-ланка
Происшествия, Шри-Ланка
На Шри-Ланке в ДТП со школьным автобусом пострадали 12 человек

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе девять детей, пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Западной провинции Шри-Ланки, сообщает местное издание Daily Mirror со ссылкой на правоохранителей.
"Двенадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Рагаме (город в Западной провинции Шри-Ланки - ред.)... Девять детей и трое взрослых получили травмы", - говорится в публикации со ссылкой на полицию города.
По данным правоохранителей, в момент аварии в салоне автобуса находились около 20 детей, а также несколько учителей и родителей. Девять детей и трое взрослых, получившие травмы, были доставлены в местную больницу. Причины ДТП пока неизвестны, ведется расследование.
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Техасе перевернулся школьный автобус
14 августа, 04:10
 
ПроисшествияШри-Ланка
 
 
