На Шри-Ланке школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

По данным правоохранителей, в момент аварии в салоне автобуса находились около 20 детей, а также несколько учителей и родителей. Девять детей и трое взрослых, получившие травмы, были доставлены в местную больницу. Причины ДТП пока неизвестны, ведется расследование.