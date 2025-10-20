https://ria.ru/20251020/shri-lanka-2049271852.html
На Шри-Ланке школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Двенадцать человек, в том числе девять детей, пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Западной провинции Шри-Ланки, сообщает местное издание Daily Mirror
со ссылкой на правоохранителей.
"Двенадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Рагаме (город в Западной провинции Шри-Ланки
- ред.)... Девять детей и трое взрослых получили травмы", - говорится в публикации со ссылкой на полицию города.
По данным правоохранителей, в момент аварии в салоне автобуса находились около 20 детей, а также несколько учителей и родителей. Девять детей и трое взрослых, получившие травмы, были доставлены в местную больницу. Причины ДТП пока неизвестны, ведется расследование.