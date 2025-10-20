Рейтинг@Mail.ru
В Казани суд отправил под арест свекра женщины, на которую напали с ножом
16:48 20.10.2025
В Казани суд отправил под арест свекра женщины, на которую напали с ножом
В Казани суд отправил под арест свекра женщины, на которую напали с ножом
Советский районный суд Казани отправил под арест Станислава Шевырева, одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на Ирину Шевыреву, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
казань
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
казань
россия
В Казани суд отправил под арест свекра женщины, на которую напали с ножом

КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Советский районный суд Казани отправил под арест Станислава Шевырева, одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на Ирину Шевыреву, сообщили РИА Новости в суде.
"Арестован", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали
Вчера, 14:26
Советский райсуд ранее продлил срок задержания Станислава Шевырева на 72 часа - до 21 октября.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении: двоих родственников потерпевшей, начальника службы безопасности одной из коммерческих организаций и двоих пособников. По ее словам, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья - попытался скрыться на территории Таджикистана, но был задержан, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее Советский районный суд Казани уже арестовал одного из подозреваемых по делу Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супругу потерпевшей Ивану Шевыреву и ее свекру Станиславу Шевыреву на 72 часа. Кроме того, заключен под стражу еще один из подозреваемых по делу Андрей Черкасин и отправлен под домашний арест Булат Галлямов. Заочно арестован предполагаемый исполнитель покушения Рифат Султанов.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
Вчера, 11:12
 
ПроисшествияКазаньРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
