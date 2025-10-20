В Казани суд отправил под арест свекра женщины, на которую напали с ножом

КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Советский районный суд Казани отправил под арест Станислава Шевырева, одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на Ирину Шевыреву, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Советский районный суд Казани уже арестовал одного из подозреваемых по делу Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супругу потерпевшей Ивану Шевыреву и ее свекру Станиславу Шевыреву на 72 часа. Кроме того, заключен под стражу еще один из подозреваемых по делу Андрей Черкасин и отправлен под домашний арест Булат Галлямов. Заочно арестован предполагаемый исполнитель покушения Рифат Султанов.