В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более полусотни человек погибли, более 150 получили ранения за последние сутки в палестинском секторе Газа, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 57 погибших (45 из них пострадали в результате прямых израильских атак, 12 погибли под завалами), а также 158 раненых", - сообщило ведомство в Telegram-канале

Министерство подчеркнуло, что с момента последнего прекращения огня 11 октября 2025 погибли 80 человек, ранены 303, добавив, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 68 216, а число раненых - до 170 361.

Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС . В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.