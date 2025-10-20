Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
15:38 20.10.2025 (обновлено: 15:44 20.10.2025)
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки

В секторе Газа за последние сутки более 50 человек погибли, ранены более 150

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более полусотни человек погибли, более 150 получили ранения за последние сутки в палестинском секторе Газа, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 57 погибших (45 из них пострадали в результате прямых израильских атак, 12 погибли под завалами), а также 158 раненых", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 палестинцев
19 октября, 14:25
Министерство подчеркнуло, что с момента последнего прекращения огня 11 октября 2025 погибли 80 человек, ранены 303, добавив, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 68 216, а число раненых - до 170 361.
Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ
19 октября, 19:27
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
