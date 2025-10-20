https://ria.ru/20251020/sektor-2049399128.html
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки - РИА Новости, 20.10.2025
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
Более полусотни человек погибли, более 150 получили ранения за последние сутки в палестинском секторе Газа, заявило местное министерство здравоохранения в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:38:00+03:00
2025-10-20T15:38:00+03:00
2025-10-20T15:44:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
В Минздраве назвали число погибших в секторе Газа за последние сутки
В секторе Газа за последние сутки более 50 человек погибли, ранены более 150
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более полусотни человек погибли, более 150 получили ранения за последние сутки в палестинском секторе Газа, заявило местное министерство здравоохранения в понедельник.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 57 погибших (45 из них пострадали в результате прямых израильских атак, 12 погибли под завалами), а также 158 раненых", - сообщило ведомство в Telegram-канале
.
Министерство подчеркнуло, что с момента последнего прекращения огня 11 октября 2025 погибли 80 человек, ранены 303, добавив, что общее число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года возросло до 68 216, а число раненых - до 170 361.
Армия обороны Израиля
в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС
. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.