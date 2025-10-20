Пользователи отмечают сбои в работе Roblox, Amazon и других сервисов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая онлайн-магазин Amazon, игровую платформу Roblox, сервис для графического дизайна Canva и другие, жалуются на работу платформ, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Downdetector указывает, что неполадки у сервисов наблюдаются на фоне проблем в работе Amazon Web Services (AWS). "Эти проблемы влияют на работу ряда сервисов, которые зависят от инфраструктуры AWS", - говорится на сайте.
В свою очередь в разделе мониторинга ошибок AWS подтвердил проблемы в регионе US-EAST-1, позднее отметив значительные признаки восстановления.
Масштабные сбои ряда сервисов начались примерно после 10.00 мск. По состоянию примерно на 12.00 мск в США поступило порядка 9,5 тысячи жалоб на работу Snapchat (на пике было более 20 тысяч жалоб), количество жалоб на работу Amazon в стране снизилось до 3,6 тысячи с почти 15,5 тысячи, Roblox - до 2 тысяч с 11,7 тысячи, AWS - до 2,9 тысячи с почти 6 тысяч, Amazon Alexa - до 2,9 тысячи с 5,5 тысячи.
В Германии число жалоб на работу Snapchat достигло 3,7 тысячи, Roblox - 1,4 тысячи, AWS - опустилось до 1 тысячи с 1,5 тысячи. В Великобритании о сбоях в Snapchat сообщают порядка 7,1 тысячи человек, тогда как по AWS и Roblox число сообщений об ошибках снизилось.
В Нидерландах число жалоб на работу Snapchat снизилось до 7,8 тысячи с 11,5 тысячи, Roblox - почти до 300 с 2 тысяч, Canva - опустилось ниже 1 тысячи. Во Франции количество жалоб на работу Snapchat остается на уровне вблизи 9 тысяч, Roblox - снизилось до 400 с 2,5 тысячи, AWS - остается выше 1 тысячи, Canva - снизилось до 500 с примерно 800.
Среди других сервисов, где наблюдаются менее значительные перебои - Robinhood, Venmo, McDonald's, Signal, Zoom, Perplexity, Lloyds Banking, Life360, Fortnite и другие, следует из данных Downdetector.
