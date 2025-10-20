Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши сообщил, когда ЕС планирует принять новые санкции против России - РИА Новости, 20.10.2025
13:08 20.10.2025 (обновлено: 13:14 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/sanktsii-2049341877.html
МИД Польши сообщил, когда ЕС планирует принять новые санкции против России
Европейский союз планирует на текущей неделе принять 19-й пакет антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:08:00+03:00
2025-10-20T13:14:00+03:00
в мире
россия
польша
люксембург (округ)
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251020/es-2049341456.html
https://ria.ru/20251018/avstriya-2049119860.html
россия
польша
люксембург (округ)
в мире, россия, польша, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Польша, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Европейский союз планирует на текущей неделе принять 19-й пакет антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий журналистам на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
"Мы интенсивно обсуждаем 19-й пакет санкций. Я не ожидаю решения сегодня, но я думаю, что мы находимся на правильном пути, чтобы принять решение на этой неделе на саммите Европейского союза", - сказал Немчицкий, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа через его территорию
Вчера, 13:07
Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, пишет APA
18 октября, 17:50
 
