МИД Польши сообщил, когда ЕС планирует принять новые санкции против России

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Европейский союз планирует на текущей неделе принять 19-й пакет антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий журналистам на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
"Мы интенсивно обсуждаем 19-й пакет санкций. Я не ожидаю решения сегодня, но я думаю, что мы находимся на правильном пути, чтобы принять решение на этой неделе на саммите Европейского союза", - сказал Немчицкий, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
