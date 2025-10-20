Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых выросло на 7,3% в III квартале в Подмосковье
11:00 20.10.2025
Число самозанятых выросло на 7,3% в III квартале в Подмосковье
Число самозанятых выросло на 7,3% в III квартале в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2025
Число самозанятых выросло на 7,3% в III квартале в Подмосковье
В третьем квартале 2025 года количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, увеличилось более чем на 70 тысяч или на 7,3%, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.10.2025
Число самозанятых выросло на 7,3% в III квартале в Подмосковье

Количество самозанятых увеличилось в Московской области на 7,3%

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В третьем квартале 2025 года количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, увеличилось более чем на 70 тысяч или на 7,3%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что в Подмосковье не падает интерес к работе в статусе самозанятых, об этом говорят цифры. Она сообщила, что недавно был преодолен рубеж в 1 миллион зарегистрированных самозанятых, а на сегодняшний день их число составляет порядка 1,029 миллиона.
"Таким образом, в третьем квартале в Подмосковье было зарегистрировано 70,7 тысяч самозанятых", — приводит пресс-служба слова зампреда.
Зиновьева также привела данные по темпам роста: за третий квартал число самозанятых выросло на 7,3%. С января общее число самозанятых в регионе увеличилось на 184,4 тысячи, что в процентном выражении соответствует росту на 21,8%.
Самозанятые Подмосковья реализуют проекты в таких сферах, как строительство, автомобильные перевозки, образование и индустрия красоты, ИТ, маркетинг, пищевое производство и другие.
Для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Их поддержка осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
