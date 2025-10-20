МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ, там был определен круг контактных лиц, их более 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее РИА Новости выяснило, что химический факультет Московского государственного университета переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая кори.

"Восемнадцатого октября в связи с регистрацией случая кори в ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В. Ломоносова" в корпусе по адресу: город Москва , Воробьёвы горы, д. 3 специалистами ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование. Случай зарегистрирован у студента 1-го курса химического факультета … Администрацией МГУ решается вопрос о форме ограничения на очное посещение учебного корпуса. Специалистами ТО Управления по г. Москве в ЗАО г. Москвы был определен круг контактных лиц - более 1800 контактных лиц", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в адрес МГУ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.