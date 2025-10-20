https://ria.ru/20251020/rospotrebnadzor-2049485726.html
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ - РИА Новости, 20.10.2025
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ, там был определен круг контактных лиц, их более 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:12:00+03:00
2025-10-20T23:12:00+03:00
2025-10-20T23:12:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20250604/moskva-2020884369.html
https://ria.ru/20250520/mgu-2018009215.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ
Роспотребнадзор определил круг контактных лиц после случая кори в МГУ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ, там был определен круг контактных лиц, их более 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее РИА Новости выяснило, что химический факультет Московского государственного университета переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая кори.
"Восемнадцатого октября в связи с регистрацией случая кори в ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В. Ломоносова" в корпусе по адресу: город Москва
, Воробьёвы горы, д. 3 специалистами ТО Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в ЗАО г. Москвы незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование. Случай зарегистрирован у студента 1-го курса химического факультета … Администрацией МГУ решается вопрос о форме ограничения на очное посещение учебного корпуса. Специалистами ТО Управления по г. Москве в ЗАО г. Москвы был определен круг контактных лиц - более 1800 контактных лиц", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в адрес МГУ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
"В МГУ проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям силами ГБУЗ "ГП 209". Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавили в пресс-службе.