Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ - РИА Новости, 20.10.2025
23:12 20.10.2025
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ

Роспотребнадзор определил круг контактных лиц после случая кори в МГУ

© РИА Новости / Александр Вильф
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидрасследование из-за случая кори в МГУ, там был определен круг контактных лиц, их более 1,8 тысячи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее РИА Новости выяснило, что химический факультет Московского государственного университета переведен на дистанционное обучение из-за возможного случая кори.
Вирус кори
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
4 июня, 16:14
4 июня, 16:14
"Восемнадцатого октября в связи с регистрацией случая кори в ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В. Ломоносова" в корпусе по адресу: город Москва, Воробьёвы горы, д. 3 специалистами ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование. Случай зарегистрирован у студента 1-го курса химического факультета … Администрацией МГУ решается вопрос о форме ограничения на очное посещение учебного корпуса. Специалистами ТО Управления по г. Москве в ЗАО г. Москвы был определен круг контактных лиц - более 1800 контактных лиц", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в адрес МГУ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
"В МГУ проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям силами ГБУЗ "ГП 209". Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавили в пресс-службе.
Девушка за компьютером
Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори
20 мая, 11:07
20 мая, 11:07
 
Происшествия Москва Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Россия
 
 
