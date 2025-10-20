https://ria.ru/20251020/reshenie-2049264082.html
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс
Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не принял решения по вопросу отправки Киеву ракет Tomahawk, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T02:15:00+03:00
2025-10-20T02:15:00+03:00
2025-10-20T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
tomahawk (ракета)
украина
сша
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не принял решения по вопросу отправки Киеву ракет Tomahawk, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине", — процитировало его Reuters
.
Вице-президент отметил, что для президента интересы Штатов стоят на первом месте, стране необходимы критически важные системы вооружения.
Вэнс добавил, что Белый дом продолжит работать над завершением конфликта Москвы и Киева, даже если это займет месяцы или дольше, в этом вопросе есть оптимизм.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште
.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.