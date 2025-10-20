Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 20.10.2025 (обновлено: 08:39 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/reshenie-2049264082.html
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс
Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не принял решения по вопросу отправки Киеву ракет Tomahawk, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T02:15:00+03:00
2025-10-20T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
tomahawk (ракета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251019/dolg-2048948246.html
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049262724.html
https://ria.ru/20251020/garantii-2049267558.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, tomahawk (ракета)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс, Tomahawk (ракета)

Трамп пока не принял решения о передаче Tomahawk Украине, рассказал Вэнс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не принял решения по вопросу отправки Киеву ракет Tomahawk, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Трамп еще не принял решения передать Tomahawk Украине", — процитировало его Reuters.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
19 октября, 08:00
Вице-президент отметил, что для президента интересы Штатов стоят на первом месте, стране необходимы критически важные системы вооружения.
Вэнс добавил, что Белый дом продолжит работать над завершением конфликта Москвы и Киева, даже если это займет месяцы или дольше, в этом вопросе есть оптимизм.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 01:36
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters
Вчера, 03:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампДжеймс Дэвид ВэнсTomahawk (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала