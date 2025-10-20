Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул на новое рассмотрение дело о гибели ребенка в московском роддоме - РИА Новости, 20.10.2025
15:58 20.10.2025
Суд вернул на новое рассмотрение дело о гибели ребенка в московском роддоме
Суд вернул на новое рассмотрение дело о гибели ребенка в московском роддоме - РИА Новости, 20.10.2025
Суд вернул на новое рассмотрение дело о гибели ребенка в московском роддоме
Мосгорсуд вернул на новое, третье по счету рассмотрение уголовное дело в отношении врачей столичного роддома о гибели младенца, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.10.2025
Суд вернул на новое рассмотрение дело о гибели ребенка в московском роддоме

© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд вернул на новое, третье по счету рассмотрение уголовное дело в отношении врачей столичного роддома о гибели младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Гагаринского суда Москвы (о прекращении производства - ред.) отменить, направить дело на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы в ином составе", - огласила решение судебная коллегия.
Медсестра несет капельницу - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Юрист рассказал, почему врачей редко привлекают к ответственности
8 сентября 2024, 07:30
Таким образом, дело рассмотрят уже в третий раз. В первый раз был вынесен обвинительный приговор, во второй раз производство по делу было прекращено. Последнее решение было обжаловано.
В ходе заседания прокурор и родители ребенка, которые являются потерпевшими, как раз просили вернуть дело в суд первой инстанции для нового разбирательства, считая, что прекращение дела является незаконным. По мнению матери новорожденного, необходимо вынести справедливый обвинительный приговор.
Фигуранты же просили суд оставить решение о прекращении дела в силе. "Со стороны потерпевших имеет место злоупотребление правом, дело расследуется и рассматривается 7 лет", - отметил один из адвокатов.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
"У каждого из нас — свое кладбище". Виноваты ли врачи в смерти людей
18 марта 2020, 08:00
Гагаринский суд Москвы в июне прекратил производство по уголовному делу в отношении медиков, не выявив в их действиях состава преступления. Это произошло при повторном рассмотрении дела. Первый раз, летом 2024 года, суд приговорил за гибель младенца во время родов четырех врачей роддома при столичной больнице имени В.В. Виноградова. Акушеру-гинекологу Георги Каладзе суд назначил 1,5 года условно. Завотделением патологии беременных Марину Кирия и акушера-гинеколога Анастасию Каюмову суд признал виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, однако они были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
Неонатолога Ирину Герасимову суд признал виновной по статье о подделке документов, также освободив от наказания за истечением сроков давности, и оправдал ее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, в связи с отсутствием в её деянии состава преступления.
В ходе разбирательств было установлено, что в ноябре 2018 года в больницу доставили беременную москвичку с диагнозом "хроническая гипоксия плода". Следствие установило, что врачи проигнорировали сведения из медкарты о предыдущих стремительных родах, а также не приняли во внимание данные УЗИ, которые показали нарушение кровотока в пуповине, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Кристина Рахимова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Медовый месяц в реанимации: молодая жена умерла из-за врачебной ошибки
25 апреля, 16:30
Позднее приговор был отменен Мосгорсудом из-за допущенных противоречий, а дело направили на пересмотр. При повторном рассмотрении Гагаринский суд Москвы прекратил производство по делу.
По мнению прокуратуры, фигуранты действовали в нарушение своих же должностных инструкций. Из-за дефектов оказания медицинской помощи во время родов ребенок родился с многочисленными повреждениями, а реанимационная помощь была оказана с нарушениями, что было установлено экспертами. Это же и привело к ухудшению здоровья младенца. Более того, в дальнейшем врач исказила "медицинскую документацию с целью скрыть преступление".
Эксперт установил, что обстоятельства, описанные в меддокументах, отличаются от того, что происходило на видеозаписи.
Защита в своих жалобах указывала, что между дефектами оказания медпомощи и смертью новорожденного нет причинно-следственной связи, а приговор был вынесен на основе противоречивых заключений экспертов. Адвокаты настаивали на оправдании фигурантов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Бурятии в онкодиспансере женщине по ошибке удалили почку
23 сентября, 09:02
 
