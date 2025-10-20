Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заключение опеки, привычный образ жизни и мнение эксперта помогут определить, с кем из родителей ребенок останется после развода, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.

"Данная категория споров рассматривается районными судами с обязательным привлечением органов опеки, которые будут готовить два процессуально-значимых документа: акт осмотра места жительства и заключение по существу спора. Акт осмотра места жительства - обязательная процедура для каждого из родителей, которая проводится соответствующими территориальными органами опеки по месту фактического проживания каждого их родителей", - сказала она.

Адвокат отметила, что органы опеки также присутствуют в судебном заседании и участвуют в опросе несовершеннолетнего (опрос возможен, если ребенок старше 10 лет). При этом мнение опеки, по ее словам, не будет решающим, это лишь одно из доказательств, которые суд будет оценивать в совокупности с другими доказательствами по делу при принятии решения.

Поэтому важно собирать доказательства, обосновывающие, по какой причине ребенок должен проживать с одним родителем, а не с другим. Так, личную привязанность ребенка помогут оценить специалисты в сфере детско-родительских отношений.

"Так же возможно доказывать обстоятельства, при котором место жительство ребенка фактически уже сложилось, и смена места проживания не будет советовать интересам ребенка. Например, ребенок после расставания родителей проживает по одному адресу, где ходит в школу или детский сад, и социальная жизнь ребенка (кружки и секции) вся в территориальной близости к уже привычному месту проживания. Какой смысл все это для ребенка менять и переезжать на новое место и есть ли какие-либо исключительные обстоятельства, которые суд должен учесть для изменения места жительства", - отметила адвокат.