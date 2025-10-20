Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком - РИА Новости, 20.10.2025
04:15 20.10.2025
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком - РИА Новости, 20.10.2025
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком
Заключение опеки, привычный образ жизни и мнение эксперта помогут определить, с кем из родителей ребенок останется после развода, сообщила РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 20.10.2025
общество
татьяна кузьминова
общество, татьяна кузьминова
Общество, Татьяна Кузьминова
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком

Кузьминова: опека поможет определить, с кем из родителей останется ребенок

© Depositphotos.com / olly18Подписание документов при разводе
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Depositphotos.com / olly18
Подписание документов при разводе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заключение опеки, привычный образ жизни и мнение эксперта помогут определить, с кем из родителей ребенок останется после развода, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Данная категория споров рассматривается районными судами с обязательным привлечением органов опеки, которые будут готовить два процессуально-значимых документа: акт осмотра места жительства и заключение по существу спора. Акт осмотра места жительства - обязательная процедура для каждого из родителей, которая проводится соответствующими территориальными органами опеки по месту фактического проживания каждого их родителей", - сказала она.
Адвокат отметила, что органы опеки также присутствуют в судебном заседании и участвуют в опросе несовершеннолетнего (опрос возможен, если ребенок старше 10 лет). При этом мнение опеки, по ее словам, не будет решающим, это лишь одно из доказательств, которые суд будет оценивать в совокупности с другими доказательствами по делу при принятии решения.
Поэтому важно собирать доказательства, обосновывающие, по какой причине ребенок должен проживать с одним родителем, а не с другим. Так, личную привязанность ребенка помогут оценить специалисты в сфере детско-родительских отношений.
"Так же возможно доказывать обстоятельства, при котором место жительство ребенка фактически уже сложилось, и смена места проживания не будет советовать интересам ребенка. Например, ребенок после расставания родителей проживает по одному адресу, где ходит в школу или детский сад, и социальная жизнь ребенка (кружки и секции) вся в территориальной близости к уже привычному месту проживания. Какой смысл все это для ребенка менять и переезжать на новое место и есть ли какие-либо исключительные обстоятельства, которые суд должен учесть для изменения места жительства", - отметила адвокат.
Кузьминова подчеркнула, что в каждом споре исключительные обстоятельства судом признаются в индивидуальном порядке, хотя есть и общие: если один их родителей злоупотребляет алкоголем или иными запрещенными препаратами, либо стоит на учете в ПНД или НД.
