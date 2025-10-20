Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция судного дня" повторила сообщения от февраля 2022 года - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 20.10.2025 (обновлено: 16:59 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/radiostantsiya--2049412742.html
"Радиостанция судного дня" повторила сообщения от февраля 2022 года
"Радиостанция судного дня" повторила сообщения от февраля 2022 года - РИА Новости, 20.10.2025
"Радиостанция судного дня" повторила сообщения от февраля 2022 года
Радиостанция УВБ-76 передала с начала понедельника уже три сообщения, рассказали в Telegram-канале "УВБ-76 логи". РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:43:00+03:00
2025-10-20T16:59:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
https://ria.ru/20251006/radiostantsiya-2046647466.html
https://ria.ru/20251002/radiostantsiya-2045900701.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, радиостанция судного дня
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), В мире, Радиостанция Судного дня
"Радиостанция судного дня" повторила сообщения от февраля 2022 года

Радиостанция судного дня передала три сообщения за день

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76 передала с начала понедельника уже три сообщения, рассказали в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
В 13:26 по московскому времени станция передала имя главного героя одноименного романа "Дон Кихот". Позже, в 14:38, в эфире прозвучало слово "дырокол", в 15:52 – "посаженый".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от февраля 2022 года
6 октября, 14:44
Такие же сообщения радиостанция передавала 14 февраля 2022 года.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания и регистрации радиостанции УВБ-76, поскольку, как ведомство сообщило РИА Новости, информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
2 октября, 16:05
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В миреРадиостанция Судного дня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала