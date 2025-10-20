https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049322101.html
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом - РИА Новости, 20.10.2025
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Службы аэропорта "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета авиакомпании AZAL, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.10.2025
Airbus A320, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Росавиация: службы Пулково слаженно работали на месте аварийной посадки самолета