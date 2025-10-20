Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 20.10.2025 (обновлено: 11:55 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049322101.html
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом - РИА Новости, 20.10.2025
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Службы аэропорта "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета авиакомпании AZAL, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:50:00+03:00
2025-10-20T11:55:00+03:00
airbus a320
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285892_0:0:1072:604_1920x0_80_0_0_73ceee24ef3a6d0c667320201e7458d3.jpg
https://ria.ru/20251020/samolet-2049301369.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285892_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2b77b6dcc0d4fe1d3981756764fa3212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
airbus a320, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Airbus A320, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом

Росавиация: службы Пулково слаженно работали на месте аварийной посадки самолета

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Службы аэропорта "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета авиакомпании AZAL, сообщила Росавиация.
"Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэродромная, перронного обслуживания и контроля, ремонта и технического обслуживания, а также инспекция по безопасности полетов "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета Airbus A320 (регистрационный номер 4К-AZ84) азербайджанской авиакомпании AZAL в санкт-петербургском аэропорту сегодня, около 04:00 МСК", - говорится в сообщении Росавиации.
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
Вчера, 10:18
 
Airbus A320Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала