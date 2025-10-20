Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прививка в первую очередь необходима людям с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом, к ним относятся лица с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным и контактным путями, а внебольничная пневмония часто развивается как осложнение после вирусной инфекции или при бактериальной инвазии.

"Внебольничная пневмония развивается вследствие общего ослабления организма. Наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями", - пояснили в пресс-службе.

Симптомами внебольничной пневмонии являются кашель, одышка, отделение мокроты или боль в груди, слабость, утомляемость, сильное потоотделение по ночам, добавили в Роспотребнадзоре

"Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничной пневмонии является вакцинация. Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся лица, часто болеющие ОРВИ, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением", - сообщили в ведомстве.

Для профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии в ведомстве рекомендовали вести здоровый образ жизни, регулярно употреблять продукты, богатые витаминами и минералами.