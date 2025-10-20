Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа - РИА Новости, 20.10.2025
03:47 20.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа
2025-10-20T03:47:00+03:00
2025-10-20T03:47:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
грипп
2025
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, грипп
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Грипп
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа

Прививка от гриппа нужна людям с риском развития осложнений после болезни

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прививка в первую очередь необходима людям с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом, к ним относятся лица с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным и контактным путями, а внебольничная пневмония часто развивается как осложнение после вирусной инфекции или при бактериальной инвазии.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Врач назвал лучшую профилактику гриппа
13 октября, 03:08
"Внебольничная пневмония развивается вследствие общего ослабления организма. Наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями", - пояснили в пресс-службе.
Симптомами внебольничной пневмонии являются кашель, одышка, отделение мокроты или боль в груди, слабость, утомляемость, сильное потоотделение по ночам, добавили в Роспотребнадзоре.
"Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничной пневмонии является вакцинация. Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся лица, часто болеющие ОРВИ, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением", - сообщили в ведомстве.
Для профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии в ведомстве рекомендовали вести здоровый образ жизни, регулярно употреблять продукты, богатые витаминами и минералами.
"Одевайтесь по погоде; избегайте контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; сократите время пребывания в местах массового скопления людей; регулярно и тщательно мойте руки с мылом; проводите влажную уборку и регулярно проветривайте помещение", - напомнили в Роспотребнадзоре.
Лечение от гриппа - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Врач назвал первые симптомы гриппа
11 октября, 02:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
