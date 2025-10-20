https://ria.ru/20251020/prigovor-2049413738.html
Двух россиян, причастных к атакам Киева на аэродромы, осудили за госизмену
Двух россиян, причастных к атакам Киева на аэродромы, осудили за госизмену
Двух россиян, причастных к атакам Киева на аэродромы, осудили за госизмену
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое россиян приговорены к 14 и 15 годам колонии по обвинению в госизмене, они причастны к атакам Киева на авиабазу в Новгородской области и военный аэродром в Калужской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Капралова, 1988 года рождения, и Геннадия Блинова, 1990 года рождения... Суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, Блинова – к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафу в размере 200 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статье о государственной измене.
Установлено, что Блинов и Капралов, действуя под контролем куратора из украинской разведки, совершали сделки с цифровыми валютами и иные финансовые операции в интересах спецслужб Украины.
Так, в августе-сентябре 2023 года Капралов передал 676 тысяч долларов лицу, не знавшему о преступлении, для пособников украинского режима, действующих в РФ. Кроме того, выполняя задание представителей ГУР МОУ, Блинов и Капралов в марте и июле 2023 года приобрели SIM-карты, которые активировали и переправили на Украину.
"Эти SIM-карты впоследствии были использованы вооруженными формированиями Украины в беспилотных летательных аппаратах, в том числе при атаках 19 августа 2023 года на авиабазу "Сольцы-2" в Новгородской области, а также 21 и 23 августа того же года – на военный аэродром "Шайковка" в Калужской области", - подчеркнули в ГП РФ.