Двух россиян, причастных к атакам Киева на аэродромы, осудили за госизмену

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двое россиян приговорены к 14 и 15 годам колонии по обвинению в госизмене, они причастны к атакам Киева на авиабазу в Новгородской области и военный аэродром в Калужской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Капралова, 1988 года рождения, и Геннадия Блинова, 1990 года рождения... Суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, Блинова – к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафу в размере 200 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по статье о государственной измене.

Установлено, что Блинов и Капралов, действуя под контролем куратора из украинской разведки, совершали сделки с цифровыми валютами и иные финансовые операции в интересах спецслужб Украины.

Так, в августе-сентябре 2023 года Капралов передал 676 тысяч долларов лицу, не знавшему о преступлении, для пособников украинского режима, действующих в РФ. Кроме того, выполняя задание представителей ГУР МОУ, Блинов и Капралов в марте и июле 2023 года приобрели SIM-карты, которые активировали и переправили на Украину.