Суд вынес приговор жителю Уфы, выбросившему жену с балкона

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Уфимцу, который выбросил жену с балкона пятого этажа, суд назначил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии.

"В Уфе вынесен приговор местному жителю, выбросившему с балкона свою супругу. Суд приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении .

В местных пабликах в соцсетях и СМИ указывалось, что пара прожила в браке 26 лет, за это время у них родились две дочери: младшей девочке четыре года, старшая - совершеннолетняя. Также сообщалось, что якобы мужчина пил и постоянно избивал жену, а преступление было совершено на глазах у младшей дочери.