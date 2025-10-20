https://ria.ru/20251020/prigovor-2049348759.html
Суд вынес приговор жителю Уфы, выбросившему жену с балкона
Суд вынес приговор жителю Уфы, выбросившему жену с балкона - РИА Новости, 20.10.2025
Суд вынес приговор жителю Уфы, выбросившему жену с балкона
Уфимцу, который выбросил жену с балкона пятого этажа, суд назначил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:36:00+03:00
2025-10-20T13:36:00+03:00
2025-10-20T13:37:00+03:00
происшествия
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251009/muzhchina--2047205271.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Суд вынес приговор жителю Уфы, выбросившему жену с балкона
Суд дал выбросившему жену с балкона жителю Уфы 9 лет и 8 месяцев колонии
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Уфимцу, который выбросил жену с балкона пятого этажа, суд назначил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии.
По данным следствия, 13 июля 2024 года пьяный мужчина во время ссоры со своей супругой у них в квартире на улице Баязита Бикбая в Уфе
ударил женщину, сломав ей нос. Пострадавшая, опасаясь продолжения побоев, ушла на балкон. Там муж продолжил донимать ее и, желая убить, столкнул с балкона пятого этажа. Женщина получила тяжелые травмы и умерла через восемь дней в больнице. После этого следователи возбудили дело по статьям об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
«
"В Уфе вынесен приговор местному жителю, выбросившему с балкона свою супругу. Суд приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд также взыскал один миллион рублей компенсации в пользу маленькой дочери потерпевшей.
В местных пабликах в соцсетях и СМИ указывалось, что пара прожила в браке 26 лет, за это время у них родились две дочери: младшей девочке четыре года, старшая - совершеннолетняя. Также сообщалось, что якобы мужчина пил и постоянно избивал жену, а преступление было совершено на глазах у младшей дочери.