20:34 20.10.2025
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой

Президент Боливии Пас назвал БРИКС хорошей торговой группой

ЛА-ПАС, 20 окт - РИА Новости. БРИКС - хорошая торговая группа, считает избранный президент Боливии Родриго Пас.
"БРИКС - хорошее (объединение - ред.), это хорошая торговая группа", - сказал он журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии по всем направлениям
В миреБоливияБРИКС
 
 
