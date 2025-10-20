Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Полтавку
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 20.10.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Полтавку
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Полтавку

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", освободивших Полтавку в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ сообщило 19 октября.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады с освобождением населенного пункта Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сказано в поздравительной телеграмме министра, слова которой приведены в сообщении, доблесть, стойкость и преданность долгу военнослужащих 57-й бригады служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками Отечества.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Полтавка в Запорожской области
Глава российского военного ведомства отметил, что в самые сложные моменты военнослужащие бригады демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг - это доказательство безграничной любви к Родине и готовность стоять за нее до конца.
"Пусть Ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы", - подчеркнул Белоусов.
Министр обороны России поблагодарил военнослужащих бригады за успешное выполнение боевых задач и верность военной присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.
