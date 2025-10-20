В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"Новые страны могут потенциально присоединиться к Европейскому союзу без полного права голоса, что может сделать таких лидеров, как венгерский (премьер - ред.) Виктор Орбан, более поддающимися вступлению Украины в блок", - говорится в материале газеты.

По данным собеседников издания, предложение по изменению правил вступления в ЕС находится на ранних стадиях неформального обсуждения среди членов блока и Еврокомиссией , для его принятия потребуется одобрение всех действующих членов блока.

Авторы предложения предполагают, что ЕС мог бы принимать новых членов без права накладывать вето на принимаемые блоком решения, по крайней мере, на начальных этапах. При этом полные права новые члены ЕС могли бы получить после проведения блоком соответствующей реформы.

Швеция. Отмечается, что инициативу продвигают страны, выступающие за расширение ЕС, такие как Австрия

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.