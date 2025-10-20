В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее издание писало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.
"Новые страны могут потенциально присоединиться к Европейскому союзу без полного права голоса, что может сделать таких лидеров, как венгерский (премьер - ред.) Виктор Орбан, более поддающимися вступлению Украины в блок", - говорится в материале газеты.
По данным собеседников издания, предложение по изменению правил вступления в ЕС находится на ранних стадиях неформального обсуждения среди членов блока и Еврокомиссией, для его принятия потребуется одобрение всех действующих членов блока.
Авторы предложения предполагают, что ЕС мог бы принимать новых членов без права накладывать вето на принимаемые блоком решения, по крайней мере, на начальных этапах. При этом полные права новые члены ЕС могли бы получить после проведения блоком соответствующей реформы.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
