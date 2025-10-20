Рейтинг@Mail.ru
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico - РИА Новости, 20.10.2025
10:41 20.10.2025
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico - РИА Новости, 20.10.2025
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico
Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса, сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:41:00+03:00
2025-10-20T10:41:00+03:00
в мире
евросоюз
венгрия
украина
виктор орбан
петер сийярто
киев
антониу кошта
венгрия
украина
киев
в мире, евросоюз, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, киев, антониу кошта
В мире, Евросоюз, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Киев, Антониу Кошта
В ЕС могут начать принимать новых членов без права вето, пишет Politico

Politico: ЕС мог бы принимать новых членов без права накладывать вето

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее издание писало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Военные проекты ЕС могут оказаться под угрозой из-за Франции, пишут СМИ
19 октября, 14:09
"Новые страны могут потенциально присоединиться к Европейскому союзу без полного права голоса, что может сделать таких лидеров, как венгерский (премьер - ред.) Виктор Орбан, более поддающимися вступлению Украины в блок", - говорится в материале газеты.
По данным собеседников издания, предложение по изменению правил вступления в ЕС находится на ранних стадиях неформального обсуждения среди членов блока и Еврокомиссией, для его принятия потребуется одобрение всех действующих членов блока.
Авторы предложения предполагают, что ЕС мог бы принимать новых членов без права накладывать вето на принимаемые блоком решения, по крайней мере, на начальных этапах. При этом полные права новые члены ЕС могли бы получить после проведения блоком соответствующей реформы.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
16 октября, 15:28
Отмечается, что инициативу продвигают страны, выступающие за расширение ЕС, такие как Австрия и Швеция.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Евросоюз не может обойти позицию Венгрии по Украине, заявил Бока
16 сентября, 19:08
 
В миреЕвросоюзВенгрияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоКиевАнтониу Кошта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
