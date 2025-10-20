Москвичам рассказали о погоде в понедельник

https://ria.ru/20251020/pogoda-2049280519.html
Преимущественно облачная погода ожидается в Москве в понедельник, местами возможна слабая морось, воздух прогреется до плюс девяти градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преимущественно облачная погода ожидается в Москве в понедельник, местами возможна слабая морось, воздух прогреется до плюс девяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться северной периферией циклона с центром над Черноземьем. В такой ситуации в Москве
и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна слабая морось, на юге области пройдут небольшие дожди. Днем в столице плюс семь - плюс девять градусов, по области от плюс пяти до плюс 10 градусов", - рассказал Леус
.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно близкое к норме. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.