Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.10.2025
08:15 20.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Преимущественно облачная погода ожидается в Москве в понедельник, местами возможна слабая морось, воздух прогреется до плюс девяти градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2025
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
2025
Новости
москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преимущественно облачная погода ожидается в Москве в понедельник, местами возможна слабая морось, воздух прогреется до плюс девяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться северной периферией циклона с центром над Черноземьем. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна слабая морось, на юге области пройдут небольшие дожди. Днем в столице плюс семь - плюс девять градусов, по области от плюс пяти до плюс 10 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно близкое к норме. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.
Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
