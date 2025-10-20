"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт

В одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске

В одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жители тихого пригорода Детройта увидели людей в защитных костюмах. Те пилили сарай и складывали куски дерева в бочки со значком радиационной опасности. Никто не понял, что произошло. Только через три года выяснилось: 17-летний бойскаут Дэвид Хан в домашних условиях собрал ядерный реактор. Из детекторов дыма, газовых фонарей и антикварных часов. И чуть не устроил радиоактивную катастрофу в городе с населением сорок тысяч человек.

Юный атомщик из Мичигана

Дэвид Хан, 14-летний бойскаут, получил значок "За заслуги в атомной энергетике" 10 мая 1991-го. Первый и, вероятно, единственный в истории отряда 371 из Клинтон-Тауншип, штат Мичиган. Для этого он нарисовал схему ядерного деления, посетил радиологическое отделение местной больницы и собрал модель реактора из банки из-под сока, вешалок, соломинок, спичек и резинок, сообщает Harper's Magazine.

© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran Ядерный реактор в Араке © AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran Ядерный реактор в Араке

Дэвид с детства был одержим химией. И относился к тем редким экспериментаторам, которые сперва делают, а потом удивляются "Почему все взорвалось?". Шел путем самоучки. Однажды пришел на собрание скаутов с ярко-оранжевым лицом — "игрался" с веществом для искусственного загара, но немного переборщил с дозой.

В другой раз прожег насквозь стенку походной палатки — случайно вспыхнул взятый в поход порошок магния.

Однажды вечером, когда мама и папа смотрели телевизор, дом сотряс взрыв. В подвале они обнаружили Дэвида без сознания на полу с дымящимися бровями. Не зная, что красный фосфор самовоспламеняется при трении или ударе, он стучал по нему отверткой.

После этого инцидента родители от греха подальше перенесли его "лабораторию" в садовый сарай.

Когда бойскаут хочет настоящую радиацию

После получения звания скаута-орла Хан решил поэкспериментировать по-взрослому. Создал две "нейтронные пушки", которые излучали радиоактивные частицы. А потом решил собрать "размножитель" — ядерный реактор, который производит больше энергетического материала, чем потребляет.

Возникает вопрос: откуда подросток, работающий в родительском сарае, достал материалы?

Хан проявил недюжинную изобретательность. Многие бытовые приборы 90-х содержали микроскопические количества радиоактивных изотопов. Детекторы дыма, газовые фонари, антикварные часы со светящимися стрелками, прицелы для оружия. Дэвид использовал познания в химии, чтобы извлечь их и сконцентрировать до уровней, которые, как уточнил Harper's, "не встречаются в природе".

Профессор-старшеклассник

Покупки — не единственный способ, которым Хан добывал материалы. Выдав себя за профессора, написал письмо чехословацкой фирме, которая продает уран коммерческим лицам и университетам. И таки получил образцы.

Но самое интересное — как юноша раздобыл информацию о конструкции реактора? Изначально он попытался собрать его, используя схему из университетского учебника по химии. Не сработало.

Тогда Хан обратился в Комиссию по ядерному регулированию США, представляясь то профессором, то учителем физики старших классов. Как отмечает Harper's, ведомство стало главным источником информации.

Дэвид следил за "реактором-размножителем" с помощью счетчика Гейгера. "Это было чертовски радиоактивно, — рассказывал он Harper's. — Уровень радиации через несколько недель стал гораздо выше, чем при сборке. Я знаю, что преобразовал некоторые радиоактивные материалы. Хотя критической массы не было, некоторые реакции, происходящие в реакторе-размножителе, точно происходили в небольшой степени".

Когда счетчик Гейгера начал фиксировать радиацию в пяти домах по соседству, Дэвид решил, что концентрация слишком высокая. И начал разбирать реактор. Часть спрятал в подвале, часть оставил в сарае. А что-то положил в багажник машины.

Полиция, которая испугалась атомной бомбы

Полиция задержала Хана по подозрению в краже автомобильных шин 31 августа 1994-го. При обыске машины обнаружили запертый и заклеенный лентой ящик для инструментов. Плюс десятки завернутых в фольгу кубиков серого порошка, металлические предметы, химикаты, фейерверки.

Дэвид предупредил: ящик радиоактивный. Полицейские испугались, что это атомная бомба.

Содержимое багажника автоматически запустило Федеральный план реагирования на радиологические чрезвычайные ситуации. Срочные консультации с Министерством энергетики, Агентством по охране окружающей среды, ФБР, Комиссией по ядерному регулированию.

После осмотра дома Ханов (к слову, мама Дэвида предусмотрительно выбросила самые опасные материалы в обычный мусорный бак) власти вынесли вердикт: объект требует очистки по программе Superfund — той самой, которая предназначена для особо опасных промышленных зон.

Очистка обошлась примерно в 60 тысяч долларов. Сорок тысяч жителей района потенциально оказались под угрозой, пишет Harper's.

Трагический финал

После этого эпизода Хан впал в глубокую депрессию, которую еще больше усугубилась смертью матери в 1996-м.

Он пошел служить в армию. Четыре года в Военно-морском флоте США, потом — в морской пехоте. Вернулся в родной штат Мичиган. В 2007-м ФБР расследовало заявление о том, что Хан снова хранит радиоактивные материалы в своей квартире. В том же году возникли проблемы с законом из-за кражи датчиков дыма. В последующие годы он неоднократно сталкивался с полицией по статье о наркотиках.

© Фото : public domain Плутоний в пакете. Архив © Фото : public domain Плутоний в пакете. Архив

интервью ФБР Дэвид рассказал о своей борьбе с параноидальной шизофренией. Получил инвалидность. Страдал от последствий облучения. Хотя врачи госпиталя для ветеранов долгосрочных последствий не обнаружили, состояние здоровья Хана продолжало ухудшаться.

Он скончался в возрасте всего 39 лет 27 сентября 2016-го. По данным токсикологической экспертизы, причиной стала отнюдь не лучевая болезнь, а банальное злоупотребление спиртным.