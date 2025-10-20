Рейтинг@Mail.ru
"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт
19:00 20.10.2025
"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт
"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт
"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт
Жители тихого пригорода Детройта увидели людей в защитных костюмах. Те пилили сарай и складывали куски дерева в бочки со значком радиационной опасности. Никто... РИА Новости, 20.10.2025
сша, мичиган, фбр, детройт
США, Мичиган, ФБР, Детройт

"Радиоактивный бойскаут". Как подросток чуть не взорвал Детройт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске
В одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
В одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жители тихого пригорода Детройта увидели людей в защитных костюмах. Те пилили сарай и складывали куски дерева в бочки со значком радиационной опасности. Никто не понял, что произошло. Только через три года выяснилось: 17-летний бойскаут Дэвид Хан в домашних условиях собрал ядерный реактор. Из детекторов дыма, газовых фонарей и антикварных часов. И чуть не устроил радиоактивную катастрофу в городе с населением сорок тысяч человек.

Юный атомщик из Мичигана

Дэвид Хан, 14-летний бойскаут, получил значок "За заслуги в атомной энергетике" 10 мая 1991-го. Первый и, вероятно, единственный в истории отряда 371 из Клинтон-Тауншип, штат Мичиган. Для этого он нарисовал схему ядерного деления, посетил радиологическое отделение местной больницы и собрал модель реактора из банки из-под сока, вешалок, соломинок, спичек и резинок, сообщает Harper's Magazine.
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЯдерный реактор в Араке
Ядерный реактор в Араке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Ядерный реактор в Араке
Дэвид с детства был одержим химией. И относился к тем редким экспериментаторам, которые сперва делают, а потом удивляются "Почему все взорвалось?". Шел путем самоучки. Однажды пришел на собрание скаутов с ярко-оранжевым лицом — "игрался" с веществом для искусственного загара, но немного переборщил с дозой.
В другой раз прожег насквозь стенку походной палатки — случайно вспыхнул взятый в поход порошок магния.
Однажды вечером, когда мама и папа смотрели телевизор, дом сотряс взрыв. В подвале они обнаружили Дэвида без сознания на полу с дымящимися бровями. Не зная, что красный фосфор самовоспламеняется при трении или ударе, он стучал по нему отверткой.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГолубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора
Голубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Голубое свечение заряженных частиц, исходящее из активной зоны исследовательского ядерного реактора
После этого инцидента родители от греха подальше перенесли его "лабораторию" в садовый сарай.

Когда бойскаут хочет настоящую радиацию

После получения звания скаута-орла Хан решил поэкспериментировать по-взрослому. Создал две "нейтронные пушки", которые излучали радиоактивные частицы. А потом решил собрать "размножитель" — ядерный реактор, который производит больше энергетического материала, чем потребляет.
Возникает вопрос: откуда подросток, работающий в родительском сарае, достал материалы?
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Знак радиационной опасности
Хан проявил недюжинную изобретательность. Многие бытовые приборы 90-х содержали микроскопические количества радиоактивных изотопов. Детекторы дыма, газовые фонари, антикварные часы со светящимися стрелками, прицелы для оружия. Дэвид использовал познания в химии, чтобы извлечь их и сконцентрировать до уровней, которые, как уточнил Harper's, "не встречаются в природе".

Профессор-старшеклассник

Покупки — не единственный способ, которым Хан добывал материалы. Выдав себя за профессора, написал письмо чехословацкой фирме, которая продает уран коммерческим лицам и университетам. И таки получил образцы.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанк"Атомное" озеро под Семипалатинском
Атомное озеро под Семипалатинском - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
"Атомное" озеро под Семипалатинском
Но самое интересное — как юноша раздобыл информацию о конструкции реактора? Изначально он попытался собрать его, используя схему из университетского учебника по химии. Не сработало.
Тогда Хан обратился в Комиссию по ядерному регулированию США, представляясь то профессором, то учителем физики старших классов. Как отмечает Harper's, ведомство стало главным источником информации.
Дэвид следил за "реактором-размножителем" с помощью счетчика Гейгера. "Это было чертовски радиоактивно, — рассказывал он Harper's. — Уровень радиации через несколько недель стал гораздо выше, чем при сборке. Я знаю, что преобразовал некоторые радиоактивные материалы. Хотя критической массы не было, некоторые реакции, происходящие в реакторе-размножителе, точно происходили в небольшой степени".
© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности
Когда счетчик Гейгера начал фиксировать радиацию в пяти домах по соседству, Дэвид решил, что концентрация слишком высокая. И начал разбирать реактор. Часть спрятал в подвале, часть оставил в сарае. А что-то положил в багажник машины.

Полиция, которая испугалась атомной бомбы

Полиция задержала Хана по подозрению в краже автомобильных шин 31 августа 1994-го. При обыске машины обнаружили запертый и заклеенный лентой ящик для инструментов. Плюс десятки завернутых в фольгу кубиков серого порошка, металлические предметы, химикаты, фейерверки.
Дэвид предупредил: ящик радиоактивный. Полицейские испугались, что это атомная бомба.
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР во время учений в Донецке
Сотрудник МЧС ДНР во время учений в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР во время учений в Донецке
Содержимое багажника автоматически запустило Федеральный план реагирования на радиологические чрезвычайные ситуации. Срочные консультации с Министерством энергетики, Агентством по охране окружающей среды, ФБР, Комиссией по ядерному регулированию.
После осмотра дома Ханов (к слову, мама Дэвида предусмотрительно выбросила самые опасные материалы в обычный мусорный бак) власти вынесли вердикт: объект требует очистки по программе Superfund — той самой, которая предназначена для особо опасных промышленных зон.
Очистка обошлась примерно в 60 тысяч долларов. Сорок тысяч жителей района потенциально оказались под угрозой, пишет Harper's.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнститут физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино

Трагический финал

После этого эпизода Хан впал в глубокую депрессию, которую еще больше усугубилась смертью матери в 1996-м.
Он пошел служить в армию. Четыре года в Военно-морском флоте США, потом — в морской пехоте. Вернулся в родной штат Мичиган. В 2007-м ФБР расследовало заявление о том, что Хан снова хранит радиоактивные материалы в своей квартире. В том же году возникли проблемы с законом из-за кражи датчиков дыма. В последующие годы он неоднократно сталкивался с полицией по статье о наркотиках.
© Фото : public domainПлутоний в пакете. Архив
Плутоний в пакете. Архив - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : public domain
Плутоний в пакете. Архив
В интервью ФБР Дэвид рассказал о своей борьбе с параноидальной шизофренией. Получил инвалидность. Страдал от последствий облучения. Хотя врачи госпиталя для ветеранов долгосрочных последствий не обнаружили, состояние здоровья Хана продолжало ухудшаться.
Он скончался в возрасте всего 39 лет 27 сентября 2016-го. По данным токсикологической экспертизы, причиной стала отнюдь не лучевая болезнь, а банальное злоупотребление спиртным.
© http://radiacija.ucoz.ru/Знак радиации
Знак радиации - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© http://radiacija.ucoz.ru/
Знак радиации
"Я горжусь своим сыном и очень опечален его уходом, — сказал отец изданию Ars Technica. — Он мог бы сделать гораздо больше в этом мире".
 
СШАМичиганФБРДетройт
 
 
