Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области разрабатывают меры поддержки предпринимателей, связанные в том числе с возмещением ущерба от обстрелов ВСУ, возмещением затрат на приобретение оборудования и другие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос об итогах встреч с представителями субъектов МСП по итогам месяца.

"Было дано поручение по проведению встреч с предпринимательским сообществом, субъектами МСП для того, чтобы оценить текущую обстановку и разработать новые меры поддержки, если в этом есть необходимость, а она, очевидно, есть", — отметил глава региона.

Как доложил первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев, с 17 сентября по 15 октября 2025 года в регионе по поручению Гладкова провели пять встреч с представителями малого и среднего предпринимательства. В них приняли участие 19 субъектов МСП, которых интересовали вопросы по возмещению ущерба, нанесённого со стороны ВСУ, изменению условий предоставления субсидий и возможности получения новых мер государственной поддержки, таких как: компенсация части затрат на приобретение оборудования, получение льготных займов через фонд "Мой Бизнес" и предоставление льгот по местным налогам для предприятий, пострадавших от ударов ВСУ.

"В ноябре проведём ещё несколько встреч в разрезе муниципальных образований — с бизнесом из Белгорода, Шебекинского, Белгородского, Волоконовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского районов и округов, — чтобы посмотреть, чем ещё мы можем помочь сами и с чем нужно обратиться в правительство РФ", - отметил Гладков.