Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
16:59 20.10.2025
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области - РИА Новости, 20.10.2025
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
Власти Белгородской области разрабатывают меры поддержки предпринимателей, связанные в том числе с возмещением ущерба от обстрелов ВСУ, возмещением затрат на... РИА Новости, 20.10.2025
белгородская область
белгородская область
белгород
илья пономарев
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
белгородская область, белгород, илья пономарев, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Илья Пономарев, Вячеслав Гладков
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области

Власти Белгородской области разрабатывают меры поддержки предпринимателей

БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области разрабатывают меры поддержки предпринимателей, связанные в том числе с возмещением ущерба от обстрелов ВСУ, возмещением затрат на приобретение оборудования и другие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос об итогах встреч с представителями субъектов МСП по итогам месяца.
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
16 октября, 23:59
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
16 октября, 23:59
"Было дано поручение по проведению встреч с предпринимательским сообществом, субъектами МСП для того, чтобы оценить текущую обстановку и разработать новые меры поддержки, если в этом есть необходимость, а она, очевидно, есть", — отметил глава региона.
Как доложил первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев, с 17 сентября по 15 октября 2025 года в регионе по поручению Гладкова провели пять встреч с представителями малого и среднего предпринимательства. В них приняли участие 19 субъектов МСП, которых интересовали вопросы по возмещению ущерба, нанесённого со стороны ВСУ, изменению условий предоставления субсидий и возможности получения новых мер государственной поддержки, таких как: компенсация части затрат на приобретение оборудования, получение льготных займов через фонд "Мой Бизнес" и предоставление льгот по местным налогам для предприятий, пострадавших от ударов ВСУ.
"В ноябре проведём ещё несколько встреч в разрезе муниципальных образований — с бизнесом из Белгорода, Шебекинского, Белгородского, Волоконовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского районов и округов, — чтобы посмотреть, чем ещё мы можем помочь сами и с чем нужно обратиться в правительство РФ", - отметил Гладков.
Глава региона отметил, что специфика территорий в рамках одного субъекта отличается, и задача властей - чётко понимать текущую обстановку. "Плотность обстрелов растёт, объёмы ущерба тоже, поэтому нужно динамично выстраивать уровень работы с предпринимателями. Вместе обсуждать и принимать меры, чтобы бизнес развивался несмотря на сложную оперативную обстановку", — добавил Гладков.
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли
17 октября, 14:12
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородИлья ПономаревВячеслав Гладков
 
 
