Победителей программы "Серебряный старт" определили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Мастер по изготовлению кукол ручной работы стала победительницей регионального этапа программы "Серебряный старт", где участвуют предприниматели старше 60 лет, сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

"В Красноярске подвели итоги регионального этапа федеральной грантовой программы "Серебряный старт" для предпринимателей старше 60 лет. Победительницей стала Светлана Ковалевская с проектом по пошиву кукол ручной работы. На развитие бизнеса она получила 150 тысяч рублей... На средства гранта предпринимательница планирует купить оборудование, чтобы сделать процесс производства более быстрым и перейти на новый уровень", - говорится в сообщении.