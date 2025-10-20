Рейтинг@Mail.ru
Победителей программы "Серебряный старт" определили в Красноярском крае - 20.10.2025
18:51 20.10.2025
Победителей программы "Серебряный старт" определили в Красноярском крае
Мастер по изготовлению кукол ручной работы стала победительницей регионального этапа программы "Серебряный старт", где участвуют предприниматели старше 60 лет
Новости
красноярский край, красноярск
Красноярский край, Красноярск
Пожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Мастер по изготовлению кукол ручной работы стала победительницей регионального этапа программы "Серебряный старт", где участвуют предприниматели старше 60 лет, сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
"В Красноярске подвели итоги регионального этапа федеральной грантовой программы "Серебряный старт" для предпринимателей старше 60 лет. Победительницей стала Светлана Ковалевская с проектом по пошиву кукол ручной работы. На развитие бизнеса она получила 150 тысяч рублей... На средства гранта предпринимательница планирует купить оборудование, чтобы сделать процесс производства более быстрым и перейти на новый уровень", - говорится в сообщении.
Программа "Серебряный старт" действует в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Красноярский край стал одним из 25 регионов, где прошли мероприятия программы. В течение десяти дней кандидаты осваивали основы бизнеса и в результате подготовили собственные проекты для защиты перед экспертами. Победитель от региона сможет принять участие в федеральном этапе программы и побороться за грант в полмиллиона рублей.
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае
