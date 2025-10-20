https://ria.ru/20251020/pobeditel-2049457883.html
Победителей программы "Серебряный старт" определили в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Мастер по изготовлению кукол ручной работы стала победительницей регионального этапа программы "Серебряный старт", где участвуют предприниматели старше 60 лет, сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
"В Красноярске подвели итоги регионального этапа федеральной грантовой программы "Серебряный старт" для предпринимателей старше 60 лет. Победительницей стала Светлана Ковалевская с проектом по пошиву кукол ручной работы. На развитие бизнеса она получила 150 тысяч рублей... На средства гранта предпринимательница планирует купить оборудование, чтобы сделать процесс производства более быстрым и перейти на новый уровень", - говорится в сообщении.
Программа "Серебряный старт" действует в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Красноярский край стал одним из 25 регионов, где прошли мероприятия программы. В течение десяти дней кандидаты осваивали основы бизнеса и в результате подготовили собственные проекты для защиты перед экспертами. Победитель от региона сможет принять участие в федеральном этапе программы и побороться за грант в полмиллиона рублей.