В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в глаза женщине и двум детям
В Санкт-Петербурге полицейские ищут местного жителя, который во время ссоры с женщиной распылил перцовый газ в глаза ей и двум ее дочкам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские ищут местного жителя, который во время ссоры с женщиной распылил перцовый газ в глаза ей и двум ее дочкам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел вечером 18 октября на Коломяжском проспекте, 21.
"По прибытии на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что неизвестный в ходе словесного конфликта распылил содержимое перцового баллончика в лицо 45-летней женщине и ее двум дочкам, девяти и 12 лет, после чего скрылся", — говорится в релизе.
Пострадавших госпитализировали с ожогами глаз. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.