Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/peskov-2049337090.html
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии
Отношения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали пониманию о возможности проведения РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:52:00+03:00
2025-10-20T12:52:00+03:00
в мире
россия
будапешт
сша
владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20251020/peskov-2049335010.html
россия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, будапешт, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, дмитрий песков
В мире, Россия, Будапешт, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии

Песков: отношения Путина, Трампа и Орбана позволят провести встречу в Венгрии

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали пониманию о возможности проведения саммита Россия-США в Будапеште, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это, конечно, во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Путин согласился провести встречу с Трампом в Будапеште.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:48
 
В миреРоссияБудапештСШАВладимир ПутинДональд ТрампВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала