Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали пониманию о возможности проведения саммита Россия-США в Будапеште, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.