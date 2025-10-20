Лавров созвонился с Рубио

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД России.

« "Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в Госдепе добавили, что Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.

Там уточнили, что главы дипломатических ведомств созвонились в развитие телефонной беседы Путина и Трампа, прошедшей 16 октября.

Переговоры Путина и Трампа

В четверг состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.