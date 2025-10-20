https://ria.ru/20251020/peregovory-2049442271.html
Лавров созвонился с Рубио
Лавров созвонился с Рубио - РИА Новости, 20.10.2025
Лавров созвонился с Рубио
Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД России. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:32:00+03:00
2025-10-20T17:32:00+03:00
2025-10-20T18:46:00+03:00
в мире
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049233756.html
https://ria.ru/20251020/es-2049405885.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, марко рубио, сергей лавров
В мире, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД России.
«
"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", — уточнили в ведомстве.
В свою очередь, в Госдепе добавили, что Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
Там уточнили, что главы дипломатических ведомств созвонились в развитие телефонной беседы Путина и Трампа, прошедшей 16 октября.
Переговоры Путина и Трампа
В четверг состоялся телефонный разговор лидеров России
и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште
.
Помощник президента России Юрий Ушаков
уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.