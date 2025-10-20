Рейтинг@Mail.ru
Лавров созвонился с Рубио
17:32 20.10.2025 (обновлено: 18:46 20.10.2025)
Лавров созвонился с Рубио
Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД России.
Лавров созвонился с Рубио

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД России.
"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", — уточнили в ведомстве.
В свою очередь, в Госдепе добавили, что Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул значимость взаимодействия между Москвой и Вашингтоном для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
Там уточнили, что главы дипломатических ведомств созвонились в развитие телефонной беседы Путина и Трампа, прошедшей 16 октября.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
19 октября, 18:18

Переговоры Путина и Трампа

В четверг состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Вчера, 16:14
 
