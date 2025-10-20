Рейтинг@Mail.ru
Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей - РИА Новости, 20.10.2025
Ростовская область
 
14:37 20.10.2025
Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей
Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей - РИА Новости, 20.10.2025
Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за духовную поддержку жителей региона, сообщает правительство... РИА Новости, 20.10.2025
Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей

Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку жителей Ростовской области

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за духовную поддержку жителей региона, сообщает правительство области.
Девятнадцатого октября предстоятель Русской православной церкви совершил в Ростове-на-Дону чин великого освящения главного войскового храма Южного военного округа и вручил награды благотворителям. Также патриарх провел встречу с полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и Слюсарем.
Победитель программы Земский работник культуры - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Победителей "Земский работник культуры" трудоустроили в Ростовской области
17 октября, 13:55
"Бывшее пограничье сейчас несет на себе очень большую ответственность за безопасность страны. Здесь понимаешь, насколько важны традиции патриотического служения, верности Отечеству для решения современных задач", - сказал патриарх.
Глава РПЦ отметил, что ростовская земля всегда была опорой православия, а жители региона впитывают патриотизм с молоком матери.
Он добавил, что необходимо, чтобы у молодежи укоренялись ценности, сформированные не одним поколением людей, которые служили православной вере и Отечеству.
Слюсарь поблагодарил главу РПЦ за духовную поддержку жителей региона.
"Ростовская область действительно, как Вы сказали, была и остается таким порубежьем - во всех смыслах этого слова. И сейчас здесь в полной мере присутствуют вызовы и угрозы, которые всегда были в истории России", - сказал губернатор.
Он напомнил, что Ростовская область - центр нового макрорегиона, с учетом присоединения новых территорий, географического положения, значимости и большого потенциала области.
"Поэтому для нас очень важно, когда в такой непростой момент происходят визиты такого уровня. Это для нас большая поддержка - и духовная, и политическая", - подчеркнул Слюсарь.
Он рассказал главе Русской православной церкви о той большой работе, которую жители региона ведут, помогая военнослужащим и их семьям. Отдельно губернатор отметил роль молодежных и волонтерских организаций, а также подвижническую помощь Донской митрополии. На встрече также были затронуты вопросы развития казачества и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Цветущие тюльпаны - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ростов-на-Дону будет сотрудничать с Ботаническим садом ЮФУ
16 октября, 13:29
 
Ростовская область Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Владимир Устинов Россия Русская православная церковь
 
 
