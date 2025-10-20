Слюсарь поблагодарил патриарха Кирилла за духовную поддержку жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за духовную поддержку жителей региона, сообщает правительство области.

Девятнадцатого октября предстоятель Русской православной церкви совершил в Ростове-на-Дону чин великого освящения главного войскового храма Южного военного округа и вручил награды благотворителям. Также патриарх провел встречу с полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и Слюсарем.

"Бывшее пограничье сейчас несет на себе очень большую ответственность за безопасность страны. Здесь понимаешь, насколько важны традиции патриотического служения, верности Отечеству для решения современных задач", - сказал патриарх.

Глава РПЦ отметил, что ростовская земля всегда была опорой православия, а жители региона впитывают патриотизм с молоком матери.

Он добавил, что необходимо, чтобы у молодежи укоренялись ценности, сформированные не одним поколением людей, которые служили православной вере и Отечеству.

Слюсарь поблагодарил главу РПЦ за духовную поддержку жителей региона.

"Ростовская область действительно, как Вы сказали, была и остается таким порубежьем - во всех смыслах этого слова. И сейчас здесь в полной мере присутствуют вызовы и угрозы, которые всегда были в истории России", - сказал губернатор.

Он напомнил, что Ростовская область - центр нового макрорегиона, с учетом присоединения новых территорий, географического положения, значимости и большого потенциала области.

"Поэтому для нас очень важно, когда в такой непростой момент происходят визиты такого уровня. Это для нас большая поддержка - и духовная, и политическая", - подчеркнул Слюсарь.