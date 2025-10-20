https://ria.ru/20251020/ovchinskiy-2049312074.html
Овчинский: департамент градполитики стал участником "Разговоров о важном"
Овчинский: департамент градполитики стал участником "Разговоров о важном" 20.10.2025
Овчинский: департамент градполитики стал участником "Разговоров о важном"
Эксперты департамента градостроительной политики Москвы стали участниками проекта "Разговоры о важном", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эксперты департамента градостроительной политики Москвы стали участниками проекта "Разговоры о важном", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, 20 октября сотрудники департамента провели уроки для учеников третьих и четвертых классов московских школ №1540 и №1950. Им рассказали, как устроен современный город. На интерактивном занятии дети ознакомились с принципами градостроительного планирования. Так, с помощью магнитных элементов, символизирующих жилые и инфраструктурные объекты, можно было узнать, как формируется городская среда.
"Проведение таких уроков – это важный вклад в формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему городу. Через игру дети понимают, что комфортная городская среда создается совместными усилиями, а грамотное планирование учитывает интересы всех горожан. Мы стремимся не только рассказывать о работе департамента, но и воспитывать новое поколение москвичей, которые будут осознанно участвовать в развитии столицы, ценить ее градостроительное наследие и понимать принципы устойчивого развития мегаполиса", - цитирует Овчинского
пресс-служба столичного департамента градполитики.
Он уточнил, что эта инициатива является частью проекта "Профориентационная вертикаль".