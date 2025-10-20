Овчинский: департамент градполитики стал участником "Разговоров о важном"

По его словам, 20 октября сотрудники департамента провели уроки для учеников третьих и четвертых классов московских школ №1540 и №1950. Им рассказали, как устроен современный город. На интерактивном занятии дети ознакомились с принципами градостроительного планирования. Так, с помощью магнитных элементов, символизирующих жилые и инфраструктурные объекты, можно было узнать, как формируется городская среда.