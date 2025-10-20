Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 89

«

"На 10:00 (5:00 мск. — Прим. ред.) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка — в республиканскую инфекционную больницу, состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой", — написала она в Telegram-канале.