Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 89

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло до 89, сообщила зампред правительства региона, министр здравоохранения Евгения Лудупова.
"На 10:00 (5:00 мск. — Прим. ред.) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка — в республиканскую инфекционную больницу, состояние всех пострадавших стабильное. Один человек в реанимации с положительной динамикой", — написала она в Telegram-канале.
Сальмонеллез — кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она провоцирует гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, обычно они слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи суток.
По данным Роспотребнадзора, заболевшие употребляли готовые блюда производства ООО "Восток", приобретенные в торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений, его работу остановили.
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, виновных привлекут к ответственности. Возбуждено дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.
