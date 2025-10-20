Рейтинг@Mail.ru
В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/osvobozhdenie-2048838560.html
В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом
В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом - РИА Новости, 20.10.2025
В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом
В Херсонском государственном педагогическом университете запустили цикл образовательных встреч со школьниками Херсонской области. Занятия проводят студенты ХГПУ РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:00:00+03:00
2025-10-20T09:00:00+03:00
общество
скадовск
херсонская область
республика крым
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
освобождение. мир народам
освобождение. путь к победе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844836_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_13ca1f2da0b57b26fe941c3612186a00.jpg
https://ria.ru/20251015/osvobozhdenie-2048190727.html
скадовск
херсонская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844836_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a621a614d90f4d17ca3f1fcdbab53010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, скадовск, херсонская область , республика крым, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Скадовск, Херсонская область , Республика Крым, Президентский фонд культурных инициатив, Социальный навигатор, Освобождение. Мир народам, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945)

В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом

© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото предоставлено ХГПУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Херсонском государственном педагогическом университете запустили цикл образовательных встреч со школьниками Херсонской области. Занятия проводят студенты ХГПУ с использованием модулей мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", рассказали в пресс-службе вуза.
Как сообщили в университете, в октябре состоялось три встречи, в рамках которых школьники познакомились с модулями мобильной экспозиции, созданными медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мобильная экспозиция освещает ключевые события 1943-1945 годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в истории Великой Отечественной войны.
Ректор ХГПУ Нина Шашкова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Не имеем права молчать. Как в Херсонском вузе создали музей о героях войны
15 октября, 09:00
"Проведение таких встреч — это важный шаг в воспитании патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей страны. Особенно ценно, что студенты используют уникальные модули мобильной экспозиции "Освобождение. Крым" и "Освобождение. 1943-1945 гг.", позволяя молодым людям увидеть и почувствовать историю освобождения Родины во всем ее величии и трагичности. Мы убеждены, что такие мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения глубокого понимания истории и чувства гордости за свою Родину", — сказала ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова.
Она отметила, что до конца октября студенты ХГПУ планируют посетить еще четыре школы.
© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Приморской школе
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
© Фото предоставлено ХГПУ
1 из 6
© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Приморской школе
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
© Фото предоставлено ХГПУ
2 из 6
© Фото предоставлено ХГПУЗанятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
© Фото предоставлено ХГПУ
3 из 6
© Фото предоставлено ХГПУЗанятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
© Фото предоставлено ХГПУ
4 из 6
© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
© Фото предоставлено ХГПУ
5 из 6
© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
© Фото предоставлено ХГПУ
6 из 6
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
© Фото предоставлено ХГПУ
1 из 6
Образовательная встреча с учащимися в Приморской школе
© Фото предоставлено ХГПУ
2 из 6
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
© Фото предоставлено ХГПУ
3 из 6
Занятие на базе музея боевой славы Скадовской школы №3
© Фото предоставлено ХГПУ
4 из 6
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
© Фото предоставлено ХГПУ
5 из 6
Образовательная встреча с учащимися в Скадовской школе №1
© Фото предоставлено ХГПУ
6 из 6
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке ПФКИ и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
 
ОбществоСкадовскХерсонская областьРеспублика КрымПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала