В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Херсонском государственном педагогическом университете запустили цикл образовательных встреч со школьниками Херсонской области. Занятия проводят студенты ХГПУ с использованием модулей мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", рассказали в пресс-службе вуза.

Как сообщили в университете, в октябре состоялось три встречи, в рамках которых школьники познакомились с модулями мобильной экспозиции, созданными медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мобильная экспозиция освещает ключевые события 1943-1945 годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в истории Великой Отечественной войны.

"Проведение таких встреч — это важный шаг в воспитании патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей страны. Особенно ценно, что студенты используют уникальные модули мобильной экспозиции "Освобождение. Крым" и "Освобождение. 1943-1945 гг.", позволяя молодым людям увидеть и почувствовать историю освобождения Родины во всем ее величии и трагичности. Мы убеждены, что такие мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения глубокого понимания истории и чувства гордости за свою Родину", — сказала ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова.

Она отметила, что до конца октября студенты ХГПУ планируют посетить еще четыре школы.

