В Скадовске стартовал образовательный цикл о войне с нацизмом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Херсонском государственном педагогическом университете запустили цикл образовательных встреч со школьниками Херсонской области. Занятия проводят студенты ХГПУ с использованием модулей мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", рассказали в пресс-службе вуза.
Как сообщили в университете, в октябре состоялось три встречи, в рамках которых школьники познакомились с модулями мобильной экспозиции, созданными медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мобильная экспозиция освещает ключевые события 1943-1945 годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в истории Великой Отечественной войны.
"Проведение таких встреч — это важный шаг в воспитании патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей страны. Особенно ценно, что студенты используют уникальные модули мобильной экспозиции "Освобождение. Крым" и "Освобождение. 1943-1945 гг.", позволяя молодым людям увидеть и почувствовать историю освобождения Родины во всем ее величии и трагичности. Мы убеждены, что такие мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения глубокого понимания истории и чувства гордости за свою Родину", — сказала ректор Херсонского государственного педагогического университета Нина Шашкова.
Она отметила, что до конца октября студенты ХГПУ планируют посетить еще четыре школы.
© Фото предоставлено ХГПУОбразовательная встреча с учащимися в Приморской школе
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке ПФКИ и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".