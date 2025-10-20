Рейтинг@Mail.ru
МЧС опровергло данные о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 20.10.2025
15:24 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/orenburg-2049396522.html
МЧС опровергло данные о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе
МЧС опровергло данные о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. МЧС не подтверждает данные о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Оренбурге горит газоперерабатывающий завод.
«
"На газзаводе (Оренбургском газоперерабатывающем заводе - ред.) в настоящее время нет возгораний. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России на данный не направлялись", - сказали журналистам в министерстве.
Уточняется, что на предприятие отправились специалисты МЧС для проверки информации.
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
19 октября, 06:06
 
