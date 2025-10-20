Рейтинг@Mail.ru
Стадо домашних оленей, угнанных волками, удалось вернуть хозяевам в Якутии
Республика Саха (Якутия)
 
12:28 20.10.2025
Стадо домашних оленей, угнанных волками, удалось вернуть хозяевам в Якутии
Оперативные действия депутата помогли вернуть в стадо почти 900 домашних оленей, угнанных волками в Оленекском национальному улусе
Стадо домашних оленей, угнанных волками, удалось вернуть хозяевам в Якутии

Действия депутата помогли вернуть в стадо почти 900 домашних оленей

ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Оперативные действия депутата помогли вернуть в стадо почти 900 домашних оленей, угнанных волками в Оленекском национальному улусе, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в Оленекском районе Якутии ввели режим ЧС. В период гона дикие северные олени увели большое поголовье домашних оленей. В поисках животных задействовали волонтеров и вертолет дочерней компании "Алроса" - "Алмазы Анабара". МУП "Оленекский" лишился трети своих оленей.
Как отметили в парламенте республики, 14 октября родственники оленеводов связались с депутатом Ил Тумэн Еленой Голомаревой. Они сообщили, что волки увели в тундру более 900 домашних оленей.
"Понимая, что в такой ситуации необходимы оперативные действия, народный депутат обратилась к министру сельского хозяйства Артему Александрову, главе района Ивану Саввинову, встретилась с генеральным директором АО "Алмазы Анабара" Алексеем Окороковым. Благодаря оперативным действиям быстро организовали поиск оленей… К операции также присоединились оленеводы на снегоходах… К вечеру 17 октября удалось вернуть 700 животных. Поздний телефонный звонок принёс еще одну радостную весть. Поисковики нашли более 190 голов. Положительный результат в поисковой работе дало быстрое реагирование на чрезвычайную ситуацию", - рассказали в пресс-службе.
Жителей республики предостерегли в парламенте, волки - предвестники диких оленей.
"В эти дни зафиксировано движение дикого оленя по нескольким направлениям. Администрациям арктических районов, где мигрирует дикий олень, рекомендовано создать оперативный штаб по сохранению домашних оленей в период неконтролируемой массовой миграции дикого оленя. Надо готовиться к такому нашествию, семь-восемь оленеводов противостоять этому природному явлению не в силах, особенно при дефиците топлива для вездеходов", – приводятся слова Голомаревой.
