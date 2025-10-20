Стадо домашних оленей, угнанных волками, удалось вернуть хозяевам в Якутии

ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Оперативные действия депутата помогли вернуть в стадо почти 900 домашних оленей, угнанных волками в Оленекском национальному улусе, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в Оленекском районе Якутии ввели режим ЧС. В период гона дикие северные олени увели большое поголовье домашних оленей. В поисках животных задействовали волонтеров и вертолет дочерней компании "Алроса" - "Алмазы Анабара". МУП "Оленекский" лишился трети своих оленей.

Как отметили в парламенте республики, 14 октября родственники оленеводов связались с депутатом Ил Тумэн Еленой Голомаревой. Они сообщили, что волки увели в тундру более 900 домашних оленей.

"Понимая, что в такой ситуации необходимы оперативные действия, народный депутат обратилась к министру сельского хозяйства Артему Александрову, главе района Ивану Саввинову, встретилась с генеральным директором АО "Алмазы Анабара" Алексеем Окороковым. Благодаря оперативным действиям быстро организовали поиск оленей… К операции также присоединились оленеводы на снегоходах… К вечеру 17 октября удалось вернуть 700 животных. Поздний телефонный звонок принёс еще одну радостную весть. Поисковики нашли более 190 голов. Положительный результат в поисковой работе дало быстрое реагирование на чрезвычайную ситуацию", - рассказали в пресс-службе.

Жителей республики предостерегли в парламенте, волки - предвестники диких оленей.