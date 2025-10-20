https://ria.ru/20251020/ograblenie-2049454145.html
Ограбление Лувра показало беспомощность парижской полиции, заявил юрист
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограбление Лувра показало, что полиция Парижа находится в состоянии беспомощности и потери профессионализма, заявил РИА Новости генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов.
В минувшее воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I.
"Полиция в Париже
находится в состоянии беспомощности и потери профессионализма. Это часть общеевропейского кризиса, когда набор идет не по профессиональным качествам, а по гендерным, расовым, религиозным принципам, сексуальной ориентации, инклюзивности и прочим вещам", - сказал Жданов
.
По его словам, полиция во Франции
, и в частности, в Париже, находится не в лучшем состоянии. В пример юрист привел ограбление месячной давности, когда преступники похитили золотые самородки стоимостью около 700 тысяч долларов из Национального музея естественной истории в Париже, который находится в нескольких километрах от Лувра.
Вместе с тем, по мнению юриста, столь резонансное ограбление вряд ли возможно совершить в российской столице. Жданов также отметил профессионализм московских правоохранительных органов.
"При этом, безусловно, мы профессионально переживаем за коллег", - заключил эксперт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.