Ограбление Лувра показало беспомощность парижской полиции, заявил юрист

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ограбление Лувра показало, что полиция Парижа находится в состоянии беспомощности и потери профессионализма, заявил РИА Новости генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов.

В минувшее воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I.

"Полиция в Париже находится в состоянии беспомощности и потери профессионализма. Это часть общеевропейского кризиса, когда набор идет не по профессиональным качествам, а по гендерным, расовым, религиозным принципам, сексуальной ориентации, инклюзивности и прочим вещам", - сказал Жданов

По его словам, полиция во Франции , и в частности, в Париже, находится не в лучшем состоянии. В пример юрист привел ограбление месячной давности, когда преступники похитили золотые самородки стоимостью около 700 тысяч долларов из Национального музея естественной истории в Париже, который находится в нескольких километрах от Лувра.

Вместе с тем, по мнению юриста, столь резонансное ограбление вряд ли возможно совершить в российской столице. Жданов также отметил профессионализм московских правоохранительных органов.

"При этом, безусловно, мы профессионально переживаем за коллег", - заключил эксперт.