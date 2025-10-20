https://ria.ru/20251020/novopavlovka-2049290448.html
ВС России разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин
Российские военные разорвали оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные разорвали оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы плюс очень разветвленная сеть подземных ходов. И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Минобороны объявило о взятии Новопавловки 15 октября. Она была ключевой точкой украинской обороны между Красноармейском и Димитровом, успех ВС России создал предпосылки для изоляции этих городов.
Пушилин уточнил, что в самом Красноармейске идут тяжелые бои, но армия продолжает продвижение в районе железнодорожного узла. Также бойцы улучшили положение в Родинском.
Ситуация на других участках
Глава ДНР рассказал, что войска закрепились в Ямполе, но ВСУ цепляются за населенный пункт, поскольку после его освобождения им перекроют все пути снабжения. Также бойцы улучшили положение в районе Красного Лимана.
Ямполь расположен к юго-востоку от этого города. В начале октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что войска уже контролируют большую часть поселка и продолжают продвижение.
Говоря о ситуации в районе Константиновки, Пушилин отметил, что российская разведка заходит на ее окраины. Он назвал это предвестником боев за освобождение города. Также вооруженные силы продолжают перемалывать ВСУ в районе Добропольского выступа.