ВС России разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 20.10.2025 (обновлено: 17:25 20.10.2025)
ВС России разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин
Российские военные разорвали оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 20.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красноармейск
ВС России разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные разорвали оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы плюс очень разветвленная сеть подземных ходов. И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
19 октября, 04:37

Минобороны объявило о взятии Новопавловки 15 октября. Она была ключевой точкой украинской обороны между Красноармейском и Димитровом, успех ВС России создал предпосылки для изоляции этих городов.

Пушилин уточнил, что в самом Красноармейске идут тяжелые бои, но армия продолжает продвижение в районе железнодорожного узла. Также бойцы улучшили положение в Родинском.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
Вчера, 08:00

Ситуация на других участках

Глава ДНР рассказал, что войска закрепились в Ямполе, но ВСУ цепляются за населенный пункт, поскольку после его освобождения им перекроют все пути снабжения. Также бойцы улучшили положение в районе Красного Лимана.

Ямполь расположен к юго-востоку от этого города. В начале октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что войска уже контролируют большую часть поселка и продолжают продвижение.

Говоря о ситуации в районе Константиновки, Пушилин отметил, что российская разведка заходит на ее окраины. Он назвал это предвестником боев за освобождение города. Также вооруженные силы продолжают перемалывать ВСУ в районе Добропольского выступа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
