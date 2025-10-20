ВС России разорвали оборону ВСУ у Новопавловки, сообщил Пушилин

«

"На Красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы плюс очень разветвленная сеть подземных ходов. И противник там еще мог очень долго удерживать оборону, если бы не грамотные действия наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".