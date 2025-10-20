Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
19:08 20.10.2025
Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится
Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится
Новолуние в октябре 2025 года наступит 21 числа, затем начнется фаза растущей Луны. Что это означает в астрологии, советы эксперта, что можно и нельзя делать —... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:08:00+03:00
2025-10-20T19:10:00+03:00
2025
1920
1920
true
Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится

Оглавление
Новолуние в октябре 2025 года наступит 21 числа, затем начнется фаза растущей Луны. Что это означает в астрологии, советы эксперта, что можно и нельзя делать — в материале РИА Новости.
Новолуние в октябре

Новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда естественный спутник находится на одной линии между Солнцем и Землей. В этот период Луна обращена к нам своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для земного наблюдателя. С астрологической точки зрения, новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из знаков зодиака, активируя соответствующие ему характеристики.
Фазы Луны в октябре 2025 года

Какого числа будет

Обычно новолуние происходит один раз в месяц, поскольку весь лунный цикл длится около 29,5 дня. В исключительных случаях оно может выпадать и дважды в месяц.
В октябре 2025 года новолуние наступит 21 октября в 15:25 по московскому времени. Затем начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 22 по 31 октября. Далее наступит полнолуние — Луна она будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.

Где наблюдать

Луна в фазе новолуния практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем. В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.
21 октября 2025 года Луна будет находиться в созвездии Весов. По словам астрологов, эта конфигурация означает склонность к нерешительности, капризам, непостоянству и легкомысленным поступкам.
Кроме того, новолуние в Весах связано с темой межличностных отношений. В жизни человека в этот период повышается вероятность возникновения нерешенных конфликтов, спорных ситуаций и разногласий. Это самое время для того, чтобы еще раз осмыслить ранее возникшие вопросы, проанализировать и разработать новые стратегии для их конструктивного решения.
Что можно и нельзя делать в новолуние

Многие астрологи дают традиционные рекомендации на счет того, что можно и что нельзя делать в новолуние. При этом следует отметить, что астрологические рекомендации не имеют прямого научного обоснования.

Что можно делать:

  • подводить итоги;
  • приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием;
  • работать с планированием, ставить цели на ближайшее время;
  • проводить генеральную уборку, сортировку документов;
  • заниматься интуитивными практиками, медитациями, работать со снами.

Что нельзя делать:

  • включать излишний контроль и зацикливаться на мелочах;
  • грезить иллюзиями без опоры на реальность;
  • принимать резкие решения и вступать в конфликты;
  • перегружать организм (рекомендуется следить за сном и питанием).

Мнение эксперта

Как рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян, важно понимать, что во время новолуния Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее освещенная сторона обращена не к нам, а к Солнцу.
"Глазом новолуние не видно ни в России, ни в какой-либо другой точке мира. Это фаза “темной Луны”. Исключение бывает только тогда, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в этот раз затмения нет. Так что астрономически наблюдать новолуние невозможно, оно переживается как энергетический момент, а не визуальное явление", — подчеркнула Минасян.
