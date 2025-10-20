Новолуние в октябре 2025: какого числа будет и сколько продлится

Новолуние в октябре 2025 года наступит 21 числа, затем начнется фаза растущей Луны. Что это означает в астрологии, советы эксперта, что можно и нельзя делать — в материале РИА Новости.

Новолуние в октябре

Новолуние — это одна из восьми основных фаз Луны. Оно наступает, когда естественный спутник находится на одной линии между Солнцем и Землей. В этот период Луна обращена к нам своей неосвещенной стороной и поэтому практически невидима для земного наблюдателя. С астрологической точки зрения, новолуние — это время, когда Солнце и Луна соединяются в одном из знаков зодиака, активируя соответствующие ему характеристики.

Какого числа будет

Обычно новолуние происходит один раз в месяц, поскольку весь лунный цикл длится около 29,5 дня. В исключительных случаях оно может выпадать и дважды в месяц.

В октябре 2025 года новолуние наступит 21 октября в 15:25 по московскому времени. Затем начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 22 по 31 октября. Далее наступит полнолуние — Луна она будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.

Где наблюдать

Луна в фазе новолуния практически не видна из-за своего расположения между Землей и Солнцем. В астрономическом смысле событие не зависит от географического положения наблюдателя и от факта пересечения Луной линии горизонта, оно происходит одновременно для всей Земли.

21 октября 2025 года Луна будет находиться в созвездии Весов. По словам астрологов, эта конфигурация означает склонность к нерешительности, капризам, непостоянству и легкомысленным поступкам.

Кроме того, новолуние в Весах связано с темой межличностных отношений. В жизни человека в этот период повышается вероятность возникновения нерешенных конфликтов, спорных ситуаций и разногласий. Это самое время для того, чтобы еще раз осмыслить ранее возникшие вопросы, проанализировать и разработать новые стратегии для их конструктивного решения.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Многие астрологи дают традиционные рекомендации на счет того, что можно и что нельзя делать в новолуние. При этом следует отметить, что астрологические рекомендации не имеют прямого научного обоснования.

Что можно делать:

подводить итоги;

подводить итоги; приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием;

приобретать новые привычки, связанные со здоровьем, режимом дня, питанием; работать с планированием, ставить цели на ближайшее время;

работать с планированием, ставить цели на ближайшее время; проводить генеральную уборку, сортировку документов;

проводить генеральную уборку, сортировку документов; заниматься интуитивными практиками, медитациями, работать со снами.

Что нельзя делать:

включать излишний контроль и зацикливаться на мелочах;

включать излишний контроль и зацикливаться на мелочах; грезить иллюзиями без опоры на реальность;

грезить иллюзиями без опоры на реальность; принимать резкие решения и вступать в конфликты;

принимать резкие решения и вступать в конфликты; перегружать организм (рекомендуется следить за сном и питанием).

Мнение эксперта

Как рассказала РИА Новости астролог Кристина Минасян, важно понимать, что во время новолуния Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее освещенная сторона обращена не к нам, а к Солнцу.