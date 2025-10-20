Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 20.10.2025
20:29 20.10.2025
В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии
В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 20.10.2025
В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Злоумышленник нанес несколько ударов ножом сотруднику Росгвардии в Новой Москве, его личность установлена, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
россия
новая москва
новомосковский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
новая москва
новомосковский административный округ
2025
происшествия, россия, новая москва, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

В Новой Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом сотруднику Росгвардии в Новой Москве, его личность установлена, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк СК России.
"Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. Уточняется, что в ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Подчеркивается, что следователями столичного СК личность злоумышленника установлена. По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание.
