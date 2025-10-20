В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом сотруднику Росгвардии в Новой Москве, его личность установлена, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк СК России.
"Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. Уточняется, что в ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Подчеркивается, что следователями столичного СК личность злоумышленника установлена. По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание.
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
14 октября, 19:57