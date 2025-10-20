В Новой Москве мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом сотруднику Росгвардии в Новой Москве, его личность установлена, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк СК России.

Подчеркивается, что следователями столичного СК личность злоумышленника установлена. По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание.