Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке
12:30 20.10.2025
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 15,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в Камчатском крае по состоянию на октябрь, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Постепенно, в течение ряда лет, мы видим планомерный прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые функционируют у нас в регионе. Это обеспечено в том числе благодаря комплексной поддержке, которая реализуется на базе министерства экономического развития Камчатского края и является частью национального проекта, инициированного президентом РФ", – сказала заместитель министра экономического развития региона Инга Мандрик, ее слова приводит пресс-служба.
Так, на Камчатке предприниматели, имеющие статус субъектов МСП, могут воспользоваться мерами господдержки в региональном Центре "Мой бизнес". Наибольшей популярностью пользуются нефинансовые меры: курсы обучения, обучающая программа "Мама-предприниматель", семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы по повышению финансово-правовой грамотности и квалификационного роста. За прошедший год предпринимателям оказали более 6 тысяч различных услуг.
В 2025 году министерством экономического развития Камчатского края запланировано предоставление безвозмездной финансовой поддержки субъектам МСП в общем объеме 85 миллионов рублей по пяти направлениям: промышленность и высокотехнологичное производство, креативные индустрии, развитие лучших региональных брендов, создание собственного бизнеса, поддержка предпринимателей в отдаленных муниципалитетах края.
Меры государственной поддержки субъектам МСП на Камчатке предоставляются в рамках регионального проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
