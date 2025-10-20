Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 15,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в Камчатском крае по состоянию на октябрь, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Постепенно, в течение ряда лет, мы видим планомерный прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые функционируют у нас в регионе. Это обеспечено в том числе благодаря комплексной поддержке, которая реализуется на базе министерства экономического развития Камчатского края и является частью национального проекта, инициированного президентом РФ", – сказала заместитель министра экономического развития региона Инга Мандрик, ее слова приводит пресс-служба.

Так, на Камчатке предприниматели, имеющие статус субъектов МСП, могут воспользоваться мерами господдержки в региональном Центре "Мой бизнес". Наибольшей популярностью пользуются нефинансовые меры: курсы обучения, обучающая программа "Мама-предприниматель", семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы по повышению финансово-правовой грамотности и квалификационного роста. За прошедший год предпринимателям оказали более 6 тысяч различных услуг.

В 2025 году министерством экономического развития Камчатского края запланировано предоставление безвозмездной финансовой поддержки субъектам МСП в общем объеме 85 миллионов рублей по пяти направлениям: промышленность и высокотехнологичное производство, креативные индустрии, развитие лучших региональных брендов, создание собственного бизнеса, поддержка предпринимателей в отдаленных муниципалитетах края.