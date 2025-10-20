https://ria.ru/20251020/msp-2049328777.html
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке - РИА Новости, 20.10.2025
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке
Более 15,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в Камчатском крае по состоянию на октябрь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:30:00+03:00
2025-10-20T12:30:00+03:00
2025-10-20T12:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930202023_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4667d7d126e3c398cf328acc8d51450d.jpg
https://ria.ru/20251020/bas-2048946143.html
https://ria.ru/20251020/samozanyatye-2049310941.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930202023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dec03e1eafb0559569a8b8100413d2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП зарегистрировали на Камчатке
Свыше 15,4 тысячи субъектов МСП действуют в Камчатском крае
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 15,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы в Камчатском крае по состоянию на октябрь, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Постепенно, в течение ряда лет, мы видим планомерный прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые функционируют у нас в регионе. Это обеспечено в том числе благодаря комплексной поддержке, которая реализуется на базе министерства экономического развития Камчатского края и является частью национального проекта, инициированного президентом РФ", – сказала заместитель министра экономического развития региона Инга Мандрик, ее слова приводит пресс-служба.
Так, на Камчатке предприниматели, имеющие статус субъектов МСП, могут воспользоваться мерами господдержки в региональном Центре "Мой бизнес". Наибольшей популярностью пользуются нефинансовые меры: курсы обучения, обучающая программа "Мама-предприниматель", семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы по повышению финансово-правовой грамотности и квалификационного роста. За прошедший год предпринимателям оказали более 6 тысяч различных услуг.
В 2025 году министерством экономического развития Камчатского края запланировано предоставление безвозмездной финансовой поддержки субъектам МСП в общем объеме 85 миллионов рублей по пяти направлениям: промышленность и высокотехнологичное производство, креативные индустрии, развитие лучших региональных брендов, создание собственного бизнеса, поддержка предпринимателей в отдаленных муниципалитетах края.
Меры государственной поддержки субъектам МСП на Камчатке предоставляются в рамках регионального проекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".