В Москве вынесли приговор мужчине, убившему двух человек

Установлено, что 16 июня 2024 года Астахов, находясь в съемной квартире по улице Бутлерова, на фоне внезапно возникшей неприязни нанес соседу не менее 17 колото-резаных ранений в области шеи и грудной клетки, от которых тот скончался на месте. После этого он поднялся в квартиру соседей, где находились трое знакомых убитого, и напал на них. От полученных травм один из них скончался, а здоровью двоих мужчин причинен вред различной степени тяжести.