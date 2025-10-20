Рейтинг@Mail.ru
13:57 20.10.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему двух человек

В Москве мужчину осудили за двойное убийство на пожизненный срок

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мужчина, убивший двух мужчин в двух квартирах одного дома на юго-западе Москвы и ранивший еще двоих, осужден пожизненно, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В июне 2024 года неизвестный напал на своих знакомых в двух квартирах дома на улице Бутлерова, двое скончались от колото-резаных ран. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Позднее был задержан подозреваемый - уроженец Ростовской области.
"С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух лиц и покушение на убийство. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении ранее судимого 63-летнего Сергея Астахова... Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 16 июня 2024 года Астахов, находясь в съемной квартире по улице Бутлерова, на фоне внезапно возникшей неприязни нанес соседу не менее 17 колото-резаных ранений в области шеи и грудной клетки, от которых тот скончался на месте. После этого он поднялся в квартиру соседей, где находились трое знакомых убитого, и напал на них. От полученных травм один из них скончался, а здоровью двоих мужчин причинен вред различной степени тяжести.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
22 мая, 17:22
 
