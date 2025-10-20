Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, сообщает пресс-служба руководителя российского региона.

Глава Мордовии поблагодарил посла России в Минске за содействие в организации визита делегации республики в Белоруссию.

"Республика Беларусь и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения, действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Республика Беларусь – один из крупнейших торговых партнеров Мордовии, с 2021 года товарооборот увеличился в два раза", - говорится в сообщении.

Как отметил Грызлов, торгово-экономические отношения с Белоруссией поддерживают более 60 предприятий Мордовии. Республика закупает у белорусских производителей много сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, ведет поставки продукции, производимой на предприятиях региона.

Глава Мордовии подчеркнул: выполнены все договоренности, которые были достигнуты два года назад. Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие кооперационных связей, запуск совместных гуманитарных проектов. Есть хорошие перспективы для развития взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры и спорта.

Отмечается, что в ходе встречи особое внимание уделили теме демографии и повышения рождаемости, также актуальной для Белоруссии. Руководитель Мордовии, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья", рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые внедряются в регионе, и действующем принципе семейноцентричности.