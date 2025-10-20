Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым - РИА Новости, 20.10.2025
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
15:18 20.10.2025 (обновлено: 16:26 20.10.2025)
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым - РИА Новости, 20.10.2025
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым
Глава Мордовии Артем Здунов встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, сообщает пресс-служба руководителя российского региона. РИА Новости, 20.10.2025
белоруссия
россия
минск
борис грызлов
артем здунов
республика мордовия
белоруссия
россия
минск
белоруссия, россия, минск, борис грызлов, артем здунов
Белоруссия, Россия, Минск, Борис Грызлов, Артем Здунов, Республика Мордовия
Глава Мордовии встретился с послом РФ в Белоруссии Грызловым

Здунов встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, сообщает пресс-служба руководителя российского региона.
Глава Мордовии поблагодарил посла России в Минске за содействие в организации визита делегации республики в Белоруссию.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Образовательный молодежный центр "Семья" откроют в Мордовии
15 октября, 20:27
"Республика Беларусь и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения, действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Республика Беларусь – один из крупнейших торговых партнеров Мордовии, с 2021 года товарооборот увеличился в два раза", - говорится в сообщении.
Как отметил Грызлов, торгово-экономические отношения с Белоруссией поддерживают более 60 предприятий Мордовии. Республика закупает у белорусских производителей много сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, ведет поставки продукции, производимой на предприятиях региона.
Глава Мордовии подчеркнул: выполнены все договоренности, которые были достигнуты два года назад. Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие кооперационных связей, запуск совместных гуманитарных проектов. Есть хорошие перспективы для развития взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры и спорта.
Отмечается, что в ходе встречи особое внимание уделили теме демографии и повышения рождаемости, также актуальной для Белоруссии. Руководитель Мордовии, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья", рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые внедряются в регионе, и действующем принципе семейноцентричности.
Также в этот день Здунов и члены делегации Мордовии почтили память советских воинов и белорусских партизан, возложив цветы к монументу Победы в Минске. "Память о великом подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны объединяет наши народы", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
16 октября, 23:02
Глава Мордовии обсудил развитие агропрома региона с Патрушевым и Лут
16 октября, 23:02
 
Республика МордовияБелоруссияРоссияМинскБорис ГрызловАртем Здунов
 
 
