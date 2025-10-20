Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Власти Молдавии должны инициировать публичные консультации, чтобы обсудить программу будущего кабмина, говорится в заявлении оппозиционной Либерал-демократической партии.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу правления и свою новую команду парламенту, чтобы получить вотум доверия.
"Либерал-Демократическая Партия Молдовы (ЛДПМ) призывает партию "Действие и солидарность" (ПДС) инициировать широкий и прозрачный процесс общественных консультаций по будущей программе управления, с участием гражданского общества, академических и деловых кругов, социальных партнёров и политических сил", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В ЛДПМ подчеркивают, что новый кабмин должен будет сосредоточиться на преодолении экономического кризиса. Либерал-демократы считают, что выход из кризиса возможен только через политику, стимулирующую внутреннее производство, инвестиции, возвращение рабочей силы из-за рубежа и укрепление доверия к национальной экономике.
"Главная задача будущего правительства — покрытие огромного бюджетного дефицита, ставшего следствием неэффективных расходов и популизма. В этих условиях повышение налогов или введение новых сборов, таких как налог на имущество или рост налога на автомобили, станет серьёзной ошибкой. Жёсткая экономия должна начинаться сверху, а не за счёт граждан", - отмечает оппозиция.
RT показывает настоящую Молдавию, заявил Шор
17 октября, 23:25
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. Конституционный суд Молдавии в четверг утвердил итоги парламентских выборов в Молдавии. ПДС получила 55 мест в парламенте из 101, Патриотический блок - 26 мест, блок "Альтернатива" - 8 мест, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мест.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45