Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства

В ЛДПМ подчеркивают, что новый кабмин должен будет сосредоточиться на преодолении экономического кризиса. Либерал-демократы считают, что выход из кризиса возможен только через политику, стимулирующую внутреннее производство, инвестиции, возвращение рабочей силы из-за рубежа и укрепление доверия к национальной экономике.

"Главная задача будущего правительства — покрытие огромного бюджетного дефицита, ставшего следствием неэффективных расходов и популизма. В этих условиях повышение налогов или введение новых сборов, таких как налог на имущество или рост налога на автомобили, станет серьёзной ошибкой. Жёсткая экономия должна начинаться сверху, а не за счёт граждан", - отмечает оппозиция.