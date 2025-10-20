Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства
13:19 20.10.2025
Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства
Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
игорь гросу
либерально-демократическая партия молдавии
всемирный банк
молдавия
россия
украина
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, игорь гросу, либерально-демократическая партия молдавии, всемирный банк, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Игорь Гросу, Либерально-демократическая партия Молдавии, Всемирный банк, Наша партия
Оппозиция призвала власти Молдавии обсудить программу нового правительства

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Власти Молдавии должны инициировать публичные консультации, чтобы обсудить программу будущего кабмина, говорится в заявлении оппозиционной Либерал-демократической партии.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу правления и свою новую команду парламенту, чтобы получить вотум доверия.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
Вчера, 12:00
"Либерал-Демократическая Партия Молдовы (ЛДПМ) призывает партию "Действие и солидарность" (ПДС) инициировать широкий и прозрачный процесс общественных консультаций по будущей программе управления, с участием гражданского общества, академических и деловых кругов, социальных партнёров и политических сил", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В ЛДПМ подчеркивают, что новый кабмин должен будет сосредоточиться на преодолении экономического кризиса. Либерал-демократы считают, что выход из кризиса возможен только через политику, стимулирующую внутреннее производство, инвестиции, возвращение рабочей силы из-за рубежа и укрепление доверия к национальной экономике.
"Главная задача будущего правительства — покрытие огромного бюджетного дефицита, ставшего следствием неэффективных расходов и популизма. В этих условиях повышение налогов или введение новых сборов, таких как налог на имущество или рост налога на автомобили, станет серьёзной ошибкой. Жёсткая экономия должна начинаться сверху, а не за счёт граждан", - отмечает оппозиция.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
RT показывает настоящую Молдавию, заявил Шор
17 октября, 23:25
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. Конституционный суд Молдавии в четверг утвердил итоги парламентских выборов в Молдавии. ПДС получила 55 мест в парламенте из 101, Патриотический блок - 26 мест, блок "Альтернатива" - 8 мест, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мест.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуИгорь ГросуЛиберально-демократическая партия МолдавииВсемирный банкНаша партия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
