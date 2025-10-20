"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ее прошлые предсказания — наводнения в Сочи, извержения на Камчатке, ураганы в Центральной России — сбылись. Теперь индийская провидица Арчена снова приехала в Москву, чтобы рассказать о будущем. То, что произойдет в ближайшие пять лет, она называет судьбоносным периодом в истории страны.

Когда предсказания сбываются

Арчена известна на весь мир. К ней обращаются звезды шоу-бизнеса, политики и крупные бизнесмены. С Россией у нее давние связи — она много лет следит за северной страной и считает ее лидером во многих областях.

В прошлом году эфире телеканала "Россия 1" провидица описывала морские катастрофы на юге России: "Вода будет заполнять улицы, и люди будут укрываться от стихии в своих домах".

Предсказывала извержение вулкана на Камчатке. "Оно будет достаточно мощным, сокрушающим и приведет к необратимым последствиям", — говорила Арчена. На Камчатке действительно активизировались вулканы Мутновский, Ключевской и Крашенинникова.

Говорила она и о землетрясении в Сибири. Оно произошло 30 июля на Алтае — магнитуду в 4,4 по шкале Рихтера ощущали даже в соседних регионах.

Теперь Арчена вновь приехала в Москву специально для программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать, что ждет страну в 2026 году.

Климатические аномалии 2026-го

Ясновидящая говорит об усилении природных катаклизмов по всей России.

"Вижу, что будет вулканическая активность и усиление землетрясений в районе Камчатки. В Сочи будет разрушение, вызванное энергией ветра", — говорит Арчена.

Температурные аномалии охватят разные регионы. "В 2026 году станет еще жарче — особенно рядом с Байкалом. Чувствую огонь, значит, будут лесные пожары в центральных регионах", — предупреждает она.

Наводнения коснутся даже столицы. "Вижу наводнение — оно затронет и Москву", — утверждает провидица.

Зимы изменятся кардинально. "Зимой будет меньше осадков, меньше снега и все начнет меняться снова. Вы привыкли к обильным снежным зимам? Теперь такого не будет. В ближайшем будущем снег лежит не больше месяца-двух", — описывает Арчена.

Перемены, которые не видны

Провидица призывает прислушаться к тому, что говорит сама природа. "Сейчас произошел довольно большой энергетический сдвиг. Наша Земля, наши планеты, галактика и вся вселенная, и люди, животные, все является единым организмом. Все связано между собой. Ничто не разъединено", — объясняет Арчена в эфире.

Она подчеркивает: если сейчас не видно глобальных изменений, это не значит, что они не происходят. Серьезные трансформации не бывают мгновенными.

© Depositphotos.com / vampy1 Глобальное потепление и изменение климата © Depositphotos.com / vampy1 Глобальное потепление и изменение климата

"Что происходит сейчас? Это аномалия, это отражение того, что уже произошло. Любые какие-то события, взрывы — это все энергетические паттерны. И они не умирают, они не исчезают просто так, потому что все имеет память. И у нашей планеты есть своя память", — говорит Арчена.

Даже если мы не увидим какие-то глобальные перестановки, следующие поколения обязательно станут их свидетелями.

Искусственный интеллект как угроза

Провидица говорит о серьезных рисках, связанных с развитием технологий. Она предупреждает: искусственный интеллект изначально создавался не для помощи, а для контроля над человечеством.

"В следующие 30 лет мы будем видеть повышение этих угроз. Уже сейчас технологии, в принципе, они не под контролем, и в следующие годы этот процесс будет нарастать", — говорит Арчена.

Особую опасность представляет использование искусственного интеллекта для создания новых вирусов. "Его могут использовать для создания новых вирусов, и они создаются искусственно уже сегодня", — предупреждает провидица.

Через 10-20 лет искусственный интеллект сможет клонировать человеческое ДНК. "В ближайшем будущем, через 50 лет, будет создан новый тип человека. И сегодня это представляет большую опасность, потому что в ближайшем будущем я вижу, что искусственный интеллект будет угрожать людям", — считает Арчена.

Считаные годы до пробуждения

В эфире передачи Арчена нарисовала карту России. "Следующие 12-17 лет электромагнитная энергия этой страны станет очень-очень сильной. И вот эта точка энергии, где находится божественная, очень сильная сила, если так можно сказать, в Москве и в Сергиевом Посаде", — говорит провидица.

Эта энергия будет посылаться в разные части света. "Сейчас вы этого не видите, и вы даже не представляете, к каким серьезным изменениям в этой стране приведет. Энергетическим, духовным. Эта энергия образует поле. Оно является абсолютной базой для любого успеха любой страны", — объясняет Арчена.

© Depositphotos.com / sakkmesterke Светящееся энергетическое поле в космосе © Depositphotos.com / sakkmesterke Светящееся энергетическое поле в космосе

Россия станет местом силы для всей планеты. "У вас есть физическая сердечная чакра. На самом деле чакра — это и есть электромагнитная вспышка. У вас может быть духовная сердечная чакра помимо физической. И вот в России есть эта духовная сердечная чакра, которая несет энергию не только для России, но и на всю планету Земля", — говорит провидица.

Миссия, которую нельзя остановить

Главное, что хочет донести Арчена: России в ближайшие годы отведена особая роль.

"Для России следующие пять-шесть лет — это самое важное и мощное время, которое привнесет серьезный переход для людей. Это изменит геополитическую ситуацию везде", — утверждает провидица.

В студии она объясняла: "У России серьезная миссия. Господь выбрал эту страну, чтобы она взяла на себя серьезную миссию. Сейчас события разворачиваются стремительно, они приведут к радикальной трансформации всего мира и человечества. Россия продолжит выполнять свою миссию, но просто это делать? Нет, ни одна страна, ни один человек не может заниматься глобальными переменами легко. Здесь важна высокая сила, чтобы воплотить все задуманное в жизнь. В вашей стране сейчас собраны очень большие духовные силы, поэтому все и получается".

Провидица подчеркивает: это не просто слова. "Я вижу, что Россия — это особая страна, и люди в России — особенные люди. И неважно, верите вы в это или нет, но для закона Вселенной это не имеет никакого значения. У России очень серьезная миссия. И Господь выбрал Россию, чтобы она выполняла эту роль. И Россия взяла ее на себя. И сейчас события разворачиваются. Они приведут к радикальной трансформации мира. Поменяется текущая геополитическая ситуация, она станет совершенно другой, новой".