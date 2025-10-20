Рейтинг@Mail.ru
"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й
19:15 20.10.2025
"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й
"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й
Ее прошлые предсказания — наводнения в Сочи, извержения на Камчатке, ураганы в Центральной России — сбылись. Теперь индийская провидица Арчена снова приехала в Москву
"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ее прошлые предсказания — наводнения в Сочи, извержения на Камчатке, ураганы в Центральной России — сбылись. Теперь индийская провидица Арчена снова приехала в Москву, чтобы рассказать о будущем. То, что произойдет в ближайшие пять лет, она называет судьбоносным периодом в истории страны.

Когда предсказания сбываются

Арчена известна на весь мир. К ней обращаются звезды шоу-бизнеса, политики и крупные бизнесмены. С Россией у нее давние связи — она много лет следит за северной страной и считает ее лидером во многих областях.
В прошлом году эфире телеканала "Россия 1" провидица описывала морские катастрофы на юге России: "Вода будет заполнять улицы, и люди будут укрываться от стихии в своих домах".
Предсказывала извержение вулкана на Камчатке. "Оно будет достаточно мощным, сокрушающим и приведет к необратимым последствиям", — говорила Арчена. На Камчатке действительно активизировались вулканы Мутновский, Ключевской и Крашенинникова.
Говорила она и о землетрясении в Сибири. Оно произошло 30 июля на Алтае — магнитуду в 4,4 по шкале Рихтера ощущали даже в соседних регионах.
Теперь Арчена вновь приехала в Москву специально для программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать, что ждет страну в 2026 году.

Климатические аномалии 2026-го

Ясновидящая говорит об усилении природных катаклизмов по всей России.
"Вижу, что будет вулканическая активность и усиление землетрясений в районе Камчатки. В Сочи будет разрушение, вызванное энергией ветра", — говорит Арчена.
Температурные аномалии охватят разные регионы. "В 2026 году станет еще жарче — особенно рядом с Байкалом. Чувствую огонь, значит, будут лесные пожары в центральных регионах", — предупреждает она.
Наводнения коснутся даже столицы. "Вижу наводнение — оно затронет и Москву", — утверждает провидица.
Зимы изменятся кардинально. "Зимой будет меньше осадков, меньше снега и все начнет меняться снова. Вы привыкли к обильным снежным зимам? Теперь такого не будет. В ближайшем будущем снег лежит не больше месяца-двух", — описывает Арчена.
Перемены, которые не видны

Провидица призывает прислушаться к тому, что говорит сама природа. "Сейчас произошел довольно большой энергетический сдвиг. Наша Земля, наши планеты, галактика и вся вселенная, и люди, животные, все является единым организмом. Все связано между собой. Ничто не разъединено", — объясняет Арчена в эфире.
Она подчеркивает: если сейчас не видно глобальных изменений, это не значит, что они не происходят. Серьезные трансформации не бывают мгновенными.
"Что происходит сейчас? Это аномалия, это отражение того, что уже произошло. Любые какие-то события, взрывы — это все энергетические паттерны. И они не умирают, они не исчезают просто так, потому что все имеет память. И у нашей планеты есть своя память", — говорит Арчена.
Даже если мы не увидим какие-то глобальные перестановки, следующие поколения обязательно станут их свидетелями.

Искусственный интеллект как угроза

Провидица говорит о серьезных рисках, связанных с развитием технологий. Она предупреждает: искусственный интеллект изначально создавался не для помощи, а для контроля над человечеством.
"В следующие 30 лет мы будем видеть повышение этих угроз. Уже сейчас технологии, в принципе, они не под контролем, и в следующие годы этот процесс будет нарастать", — говорит Арчена.
Особую опасность представляет использование искусственного интеллекта для создания новых вирусов. "Его могут использовать для создания новых вирусов, и они создаются искусственно уже сегодня", — предупреждает провидица.
Через 10-20 лет искусственный интеллект сможет клонировать человеческое ДНК. "В ближайшем будущем, через 50 лет, будет создан новый тип человека. И сегодня это представляет большую опасность, потому что в ближайшем будущем я вижу, что искусственный интеллект будет угрожать людям", — считает Арчена.
Считаные годы до пробуждения

В эфире передачи Арчена нарисовала карту России. "Следующие 12-17 лет электромагнитная энергия этой страны станет очень-очень сильной. И вот эта точка энергии, где находится божественная, очень сильная сила, если так можно сказать, в Москве и в Сергиевом Посаде", — говорит провидица.
Эта энергия будет посылаться в разные части света. "Сейчас вы этого не видите, и вы даже не представляете, к каким серьезным изменениям в этой стране приведет. Энергетическим, духовным. Эта энергия образует поле. Оно является абсолютной базой для любого успеха любой страны", — объясняет Арчена.
Россия станет местом силы для всей планеты. "У вас есть физическая сердечная чакра. На самом деле чакра — это и есть электромагнитная вспышка. У вас может быть духовная сердечная чакра помимо физической. И вот в России есть эта духовная сердечная чакра, которая несет энергию не только для России, но и на всю планету Земля", — говорит провидица.

Миссия, которую нельзя остановить

Главное, что хочет донести Арчена: России в ближайшие годы отведена особая роль.
"Для России следующие пять-шесть лет — это самое важное и мощное время, которое привнесет серьезный переход для людей. Это изменит геополитическую ситуацию везде", — утверждает провидица.
В студии она объясняла: "У России серьезная миссия. Господь выбрал эту страну, чтобы она взяла на себя серьезную миссию. Сейчас события разворачиваются стремительно, они приведут к радикальной трансформации всего мира и человечества. Россия продолжит выполнять свою миссию, но просто это делать? Нет, ни одна страна, ни один человек не может заниматься глобальными переменами легко. Здесь важна высокая сила, чтобы воплотить все задуманное в жизнь. В вашей стране сейчас собраны очень большие духовные силы, поэтому все и получается".
Провидица подчеркивает: это не просто слова. "Я вижу, что Россия — это особая страна, и люди в России — особенные люди. И неважно, верите вы в это или нет, но для закона Вселенной это не имеет никакого значения. У России очень серьезная миссия. И Господь выбрал Россию, чтобы она выполняла эту роль. И Россия взяла ее на себя. И сейчас события разворачиваются. Они приведут к радикальной трансформации мира. Поменяется текущая геополитическая ситуация, она станет совершенно другой, новой".
Провидица уверена: то, что происходит сегодня, — только начало. Путь будет непростым. "Никакая страна, никакой человек не может с легкостью выполнить эту миссию, которую возложил на нее Господь. Здесь важны высокая частотность и сила для того, чтобы все это сделать. То есть очень большие духовные силы. Они здесь находятся сейчас", — заключает Арчена.
 
