Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"(Предлагаем - ред.) вместо точечных налоговых льгот для компаний налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок", - сказал он.
Как следует из презентации замминистра, объем распределяемых на развитие налоговых платежей составит 50%, и такой источник финансирования принесет отрасли 400 миллиардов рублей в год.
Грабчак
рассказал об инициативе министерства сформировать финансовый институт развития, "чтобы отрасль сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а не на устранении кассовых разрывов, которые сейчас возникают".
"В качестве отраслевого финансового института развития видим государственного оператора финансовой поддержки. Его задача - обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на льготных условиях. Это могут быть и банковские продукты, и бюджетные целевые средства, ну и достаточно развитая у нас финансовая система", - пояснил он.
Замминистра назвал это полноценным государственным инвестиционным проектом по развитию базовой инфраструктуры и социально-экономическому развитию страны. По оценкам Минэнерго
, каждый МВт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 миллиарда рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет РФ
.