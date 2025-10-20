Рейтинг@Mail.ru
20.10.2025
00:05 20.10.2025
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль - РИА Новости, 20.10.2025
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на... РИА Новости, 20.10.2025
экономика
россия
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика, россия, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль

Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний на развитие отрасли

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает в качестве одной из мер поддержки возвращать налоговые поступления энергокомпаний на развитие энергетической отрасли, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок, заявил в ходе заседания комиссии госсовета по энергетике замминистра Евгений Грабчак.
"(Предлагаем - ред.) вместо точечных налоговых льгот для компаний налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок", - сказал он.
Как следует из презентации замминистра, объем распределяемых на развитие налоговых платежей составит 50%, и такой источник финансирования принесет отрасли 400 миллиардов рублей в год.
Грабчак рассказал об инициативе министерства сформировать финансовый институт развития, "чтобы отрасль сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а не на устранении кассовых разрывов, которые сейчас возникают".
"В качестве отраслевого финансового института развития видим государственного оператора финансовой поддержки. Его задача - обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на льготных условиях. Это могут быть и банковские продукты, и бюджетные целевые средства, ну и достаточно развитая у нас финансовая система", - пояснил он.
Замминистра назвал это полноценным государственным инвестиционным проектом по развитию базовой инфраструктуры и социально-экономическому развитию страны. По оценкам Минэнерго, каждый МВт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 миллиарда рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет РФ.
Экономика, Россия, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
