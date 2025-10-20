Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"

«

"Конечно, Никита Сергеевич высказывает свою точку зрения. Но он обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит, о чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России", - сказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", снятом к юбилею режиссера.