Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ" - РИА Новости, 20.10.2025
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" обнажает проблемы, которые его волнуют как гражданина России, такую позицию ценят миллионы зрителей
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Путин: в "Бесогон ТВ" Михалков обнажает проблемы, волнующие его как гражданина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" обнажает проблемы, которые его волнуют как гражданина России, такую позицию ценят миллионы зрителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, Никита Сергеевич высказывает свою точку зрения. Но он обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит, о чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России", - сказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", снятом к юбилею режиссера.
Президент подчеркнул, программу Михалкова
ценят миллионы людей, хотя она и вызывает неоднозначную реакцию у зрителей и кто-то соглашается с режиссером, а кто-то спорит с ним.
"Это театр одного актера в хорошем смысле этого слова, но это очень правдивый театр. Я думаю, что подкупает не только то как подается материал, а именно содержание этого материала. И искренностью того, что выносится на суд зрителя", - добавил он.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин
присвоил Михалкову звание Героя Труда России
. 21 октября режиссер отметит 80-летие.