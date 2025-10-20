Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ" - РИА Новости, 20.10.2025
15:11 20.10.2025 (обновлено: 23:10 20.10.2025)
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Ольга Фомченкова
Россия, Никита Михалков, Владимир Путин, Общество
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"

Путин: в "Бесогон ТВ" Михалков обнажает проблемы, волнующие его как гражданина

Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" обнажает проблемы, которые его волнуют как гражданина России, такую позицию ценят миллионы зрителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Конечно, Никита Сергеевич высказывает свою точку зрения. Но он обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит, о чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России", - сказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", снятом к юбилею режиссера.

Президент подчеркнул, программу Михалкова ценят миллионы людей, хотя она и вызывает неоднозначную реакцию у зрителей и кто-то соглашается с режиссером, а кто-то спорит с ним.
"Это театр одного актера в хорошем смысле этого слова, но это очень правдивый театр. Я думаю, что подкупает не только то как подается материал, а именно содержание этого материала. И искренностью того, что выносится на суд зрителя", - добавил он.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
