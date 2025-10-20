https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049415215.html
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры - РИА Новости, 20.10.2025
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Народный артист РСФСР, герой труда РФ, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:52:00+03:00
2025-10-20T16:52:00+03:00
2025-10-20T16:52:00+03:00
культура
россия
никита михалков
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971640_0:145:2608:1613_1920x0_80_0_0_dfd73db45efbfd327a32732cba244fbc.jpg
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049394169.html
https://ria.ru/20251020/mikhalkov-2049391887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971640_85:0:2437:1764_1920x0_80_0_0_7416220513c0e75b6566d2e9f34c2b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никита михалков, вячеслав володин, госдума рф
Культура, Россия, Никита Михалков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Володин: Госдума наградила Михалкова медалью за вклад в развитие культуры
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, герой труда РФ, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По решению Совета ГД
народный артист РСФСР
, Герой труда РФ
, режиссер Никита Сергеевич Михалков
награжден медалью Государственной Думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, Никита Михалков многое сделал для страны, для сохранения ее духовных ценностей.
Председатель Госдумы ранее отмечал, что мнения депутатов и режиссера схожи по ряду актуальных вопросов.
Указанная медаль является высшей наградой, учрежденной Госдумой.