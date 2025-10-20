Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, герой труда РФ, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Никита Михалков многое сделал для страны, для сохранения ее духовных ценностей.

Председатель Госдумы ранее отмечал, что мнения депутатов и режиссера схожи по ряду актуальных вопросов.