Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:52 20.10.2025
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Народный артист РСФСР, герой труда РФ, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:52:00+03:00
2025-10-20T16:52:00+03:00
культура
россия
никита михалков
вячеслав володин
госдума рф
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, герой труда РФ, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По решению Совета ГД народный артист РСФСР, Герой труда РФ, режиссер Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной Думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, Никита Михалков многое сделал для страны, для сохранения ее духовных ценностей.
Председатель Госдумы ранее отмечал, что мнения депутатов и режиссера схожи по ряду актуальных вопросов.
Указанная медаль является высшей наградой, учрежденной Госдумой.
Культура Россия Никита Михалков Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
