Рейтинг@Mail.ru
Михалков служит России, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049394169.html
Михалков служит России, заявил Путин
Михалков служит России, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2025
Михалков служит России, заявил Путин
Режиссер Никита Михалков руководствуется интересами дела, а дело, которому он служит, - это Россия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:17:00+03:00
2025-10-20T15:17:00+03:00
россия
никита михалков
владимир путин
общество
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971601_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_aaaba001b677f2d46e593d431e26ecde.jpg
https://ria.ru/20251020/mikhalkov-2049391887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971601_50:0:2774:2043_1920x0_80_0_0_856b28c29d4bdffbd9a3aa5add38e319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, владимир путин, общество, новости культуры
Россия, Никита Михалков, Владимир Путин, Общество, Новости культуры
Михалков служит России, заявил Путин

Путин: Михалков служит России, сочетая гражданскую позицию и творчество

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков руководствуется интересами дела, а дело, которому он служит, - это Россия, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В нем сочетаются и творческое начало, и гражданская позиция. Он руководствуется интересами дела. А дело, которому он служит в последние годы, - это Россия", - сказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия".
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Вчера, 15:11
 
РоссияНикита МихалковВладимир ПутинОбществоНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала