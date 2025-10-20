https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049394169.html
Михалков служит России, заявил Путин
Михалков служит России, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2025
Михалков служит России, заявил Путин
Режиссер Никита Михалков руководствуется интересами дела, а дело, которому он служит, - это Россия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:17:00+03:00
2025-10-20T15:17:00+03:00
2025-10-20T15:17:00+03:00
россия
никита михалков
владимир путин
общество
новости культуры
россия
Михалков служит России, заявил Путин
