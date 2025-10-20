Миллер рассказал о новой эпохе математики и искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новая эпоха математики наступила в течение последних нескольких лет, она стала языком искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наверное, главная черта новой парадигмы – это искусственный интеллект. Что говорят эксперты? Эксперты говорят очень-очень важную вещь. Прямо на наших глазах, в течение последних нескольких лет, наступила новая эпоха математики. Звучит очень громко. Что это значит? Математика стала языком искусственного интеллекта", – сказал он в интервью "России 24"

По словам Миллера , математика "обеспечила генерацию новых математических идей и поставила их генерацию на системную основу". Именно это дало возможность "перейти в совершенно новую эпоху, которая открывает колоссальные возможности", указал он.

"Человечество уже много веков создает для себя искусственную среду обитания... Абсолютно все, что нас окружает в этом зале и не только в этом зале, придумано людьми. Все это стало возможным благодаря развитию науки в самом широком смысле слова", – отметил Миллер.

Возможности создания искусственной среды расширились, она стала "гораздо более комфортной, быстрой и так далее".