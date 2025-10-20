Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил развитие территории Шарангского района в ходе поездки.

"Депутаты всех уровней, коллеги из правительства, молодежь и наши стажеры из проекта "Герои. Нижегородская область" собрались на Парламентский день заксобрания в Шарангском округе, чтобы познакомиться с территорией, встретиться с ее людьми, обсудить что мешает, а что помогает развиваться району", - написал Люлин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Шаранга славится успехами аграриев - роботизированными фермами и современными тепличными комплексами.

"А рядом – заброшенные сельхозземли, которые надо возвращать в оборот и помогать АПК развиваться дальше. Будем оптимизировать процедуры оформления документов, создавать типовые договоры, избавлять аграриев от хлопот и лишних расходов", - заявил Люлин.

Спикер нижегородского парламента отметил, что также важно помочь и тем, кто снабжает людей уже готовой натуральной продукцией.

"Районной потребкооперации сегодня живется несладко. Выдерживать конкуренцию с крупными торговыми сетями становится сложно. Чтобы магазины на селе не закрывались, обсудили с коллегами возможность субсидирования системы кооператоров, предоставить им возможность приобретать автолавки, чтобы развозить свои продукты туда, куда мегамаркеты не сунутся", - сообщил он.

Люлин рассказал, что большой проблемой в Шаранге стал дефицит спецтехники для переработки древесных отходов - по новому закону их теперь нельзя складировать на площадках ТКО. Председатель законодательного собрания Нижегородской области сообщил, что удалось на месте договориться с экспертами Минэкологии региона помочь с закупкой.

"Областная поддержка нужна и гидротехническим сооружениям на озерах округа, куда едут туристы со всей страны. Будем думать, как помочь. Чтобы привлечь гостей, надо сделать нечто особенное, и турбизнесу из Шаранги это удается. Курорт "Тайны Юронги", маршруты "Марийская изба" и "Ожерелье шарангских церквей" отлично известны путешественникам из Москвы, Казани", - написал Люлин.

Он также сообщил, что в Шаранге решили использовать актив Молодежного парламента, при этом наставником в сфере молодежной политики станет Бор, который поможет запустить новые проекты и привлечь гранты на их исполнение.