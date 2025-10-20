Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги
Нижегородская область
 
19:50 20.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги - РИА Новости, 20.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил развитие территории Шарангского района в ходе поездки. РИА Новости, 20.10.2025
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Москва
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил потенциал развития Шаранги

Люлин оценил развитие территории Шарангского района в ходе поездки

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил развитие территории Шарангского района в ходе поездки.
"Депутаты всех уровней, коллеги из правительства, молодежь и наши стажеры из проекта "Герои. Нижегородская область" собрались на Парламентский день заксобрания в Шарангском округе, чтобы познакомиться с территорией, встретиться с ее людьми, обсудить что мешает, а что помогает развиваться району", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Шаранга славится успехами аграриев - роботизированными фермами и современными тепличными комплексами.
"А рядом – заброшенные сельхозземли, которые надо возвращать в оборот и помогать АПК развиваться дальше. Будем оптимизировать процедуры оформления документов, создавать типовые договоры, избавлять аграриев от хлопот и лишних расходов", - заявил Люлин.
Спикер нижегородского парламента отметил, что также важно помочь и тем, кто снабжает людей уже готовой натуральной продукцией.
"Районной потребкооперации сегодня живется несладко. Выдерживать конкуренцию с крупными торговыми сетями становится сложно. Чтобы магазины на селе не закрывались, обсудили с коллегами возможность субсидирования системы кооператоров, предоставить им возможность приобретать автолавки, чтобы развозить свои продукты туда, куда мегамаркеты не сунутся", - сообщил он.
Люлин рассказал, что большой проблемой в Шаранге стал дефицит спецтехники для переработки древесных отходов - по новому закону их теперь нельзя складировать на площадках ТКО. Председатель законодательного собрания Нижегородской области сообщил, что удалось на месте договориться с экспертами Минэкологии региона помочь с закупкой.
"Областная поддержка нужна и гидротехническим сооружениям на озерах округа, куда едут туристы со всей страны. Будем думать, как помочь. Чтобы привлечь гостей, надо сделать нечто особенное, и турбизнесу из Шаранги это удается. Курорт "Тайны Юронги", маршруты "Марийская изба" и "Ожерелье шарангских церквей" отлично известны путешественникам из Москвы, Казани", - написал Люлин.
Он также сообщил, что в Шаранге решили использовать актив Молодежного парламента, при этом наставником в сфере молодежной политики станет Бор, который поможет запустить новые проекты и привлечь гранты на их исполнение.
"Каждый Парламентский день приносит столько информации, проектов, идей и предложений, что на их анализ и проработку требуются месяцы. Договорились с участниками форума в Шаранге, что встретимся вновь через год и объективно оценим результаты. Лучшее станет основой для внедрения на территории всей Нижегородской области, а возможно и страны", - подчеркнул Люлин.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
