Ламзин: чемпионат высоких технологий дает возможность стать наставником

"И сам чемпионат, и подготовка к нему были очень интересными. Я изучал основы радиосвязи, основные системы навигации и частоты – все то, что мне пригодилось во время соревнований. Конечно, впечатлил и сам масштаб финала, и то, как проходили испытания, и техника, которую мы использовали. Чемпионат – это уникальный опыт для всех участников, и я хотел бы продолжить свой путь в чемпионатном движении как эксперт", – рассказал студент, его слова приводит пресс-служба ИРПО.