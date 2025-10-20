Рейтинг@Mail.ru
09:00 20.10.2025 (обновлено: 11:45 20.10.2025)
Ламзин: чемпионат высоких технологий дает возможность стать наставником
Новости
чемпионат «профессионалы»
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чемпионат высоких технологий становится для участников не только площадкой для успешного профессионального старта, но и дает возможность стать экспертами-наставниками для будущих конкурсантов, сообщил призер финала, студент Ульяновского авиационного колледжа Дмитрий Ламзин.
В пресс-службе института развития профессионального образования (ИРПО) отметили, что он стал единственным представителем Ульяновской области на финале чемпионата и получил серебряную медаль в компетенции "Противодействие беспилотным авиационным системам".
Чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Умные" руки: СПО открывает безграничные возможности для молодежи и страны
2 октября, 10:00
Участники соревнований должны были показать навыки противодействия незаконному использованию беспилотных воздушных средств (БВС) в целях обеспечения безопасности населения и территорий. Конкурсанты проектировали системы защиты, проводили анализ воздушной обстановки, применяя специализированные средства подавления и отражения массированной атаки БВС.
Ламзин отметил, что представлять регион в финале чемпионата – большая ответственность.
"И сам чемпионат, и подготовка к нему были очень интересными. Я изучал основы радиосвязи, основные системы навигации и частоты – все то, что мне пригодилось во время соревнований. Конечно, впечатлил и сам масштаб финала, и то, как проходили испытания, и техника, которую мы использовали. Чемпионат – это уникальный опыт для всех участников, и я хотел бы продолжить свой путь в чемпионатном движении как эксперт", – рассказал студент, его слова приводит пресс-служба ИРПО.
Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – институт развития профессионального образования.
Финал соревнований в рамках чемпионата высоких технологий. На сцене – и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов и министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ногу со временем: высокие технологии – в руках молодых
30 сентября, 09:00
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
